KapstadtGott allein und sonst niemand könne ihm sein Amt als Staatschef nehmen, hat Simbabwes-Langzeitdiktator Robert Mugabe sich oft gebrüstet, wenn er gefragt wurde, wann er nach 37 Jahren endlich abtreten werde. Und selbst jetzt, wo der greise Diktator eigentlich dankbar sein sollte, dass ihn das Militär nach seiner Machtübernahme am Mittwoch so respektvoll behandelt, klammert sich Mugabe verzweifelt an das letzte Quäntchen Macht, das ihm geblieben ist – und weigert sich die ihm vorgelegte Kapitulationsurkunde zu unterzeichnen.

Dass er sich mit seinem unvermeidlichen Abgang noch nicht abgefunden hat, zeigte Mugabe gestern erneut: Völlig unerwartet nahm der 93-Jährige, der seit Wochenmitte eigentlich unter Hausarrest steht, am Freitag in blauem Talar und Doktorhut an der Abschlussfeier einer Universität in der Hauptstadt Harare teil. Mit geschlossenen Augen verfolgte er dort die Zeremonie. Mugabe war zu der Veranstaltung allerdings nicht mehr mit Motorradstaffel und Präsidentengarde, sondern in drei Autos vorgefahren – ein deutliches Zeichen seiner schwindenden Macht.

Beobachter werteten seine Teilnahme als ein Zeichen des Militärs an die internationale Staatengemeinschaft. Sie wollten damit verdeutlichen, dass Mugabe sich weitgehend frei bewegen könne – und der Putsch vom Mittwoch tatsächlich kein typischer sei. Mugabe soll zunächst daran gehindert werden, seine über 40 Jahre jüngere Frau Grace als Nachfolgerin zu installieren, wie es seine Absicht war.

Durch die vorsichtige Vorgehensweise möchte das Militär vermeiden, international für das Vorgehen scharf kritisiert und womöglich am Ende sogar noch mit Sanktionen belegt zu werden. Das Militär hatte nach der Machtübernahme wiederholt versichert, Mugabe nicht direkt stürzen, sondern nur die Rücknahme seiner jüngsten Personalentscheidungen erzwingen zu wollen, darunter den Rauswurf seines engen Mitstreiters und bisherigen Vizepräsidenten Emmerson Mnangagwa, der bislang als fester Nachfolger galt.

Eine große Hilfe für die Generäle dürfte eine Demonstration am heutigen Samstag in der Hauptstadt Harare sein, bei der Zehntausende Simbabwer ihre Unterstützung der Militäraktion ausdrücken wollen. Die Großkundgebung solle Mugabe ein letztes Mal vor Augen führen, dass die rund 14 Millionen Einwohner Simbabwes mehrheitlich seinen sofortigen Rückzug forderten, hieß es aus Kreisen der Zivilgesellschaft.

Eine farbenfrohe Demonstration wie die am Samstag hätte noch vor kurzem ein sofortiges Eingreifen der Polizei zur Folge gehabt. Junge Männer riefen, lachten und umarmten sich. Andere tanzten auf den Dächern fahrender Busse. Einige hatten Poster mit einem Bild des Militärkommandeurs, der Mugabe unter Hausarrest stellte. Darauf stand der Slogan: „Los, los, unser General!!!“