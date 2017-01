„Das ist etwas, was Nazi-Deutschland getan hätte“

Das Dossier besteht demnach aus einer Reihe von Notizen, die offenbar zwischen Juni und Dezember 2016 geschrieben wurden. Steele soll nicht nur das Dokument verfasst, sondern auch einen Plan entwickelt haben, wie man die Informationen etwa an das FBI lancieren sollte, sagte eine Person, die mit der Sache vertraut ist, dem „Wall Street Journal“. Steele selbst soll Interviewanfragen abgelehnt haben. Ein Vermittler habe das damit begründet, dass die ganze Angelegenheit zu heiß sein.

Christopher Burrows, Steeles Geschäftspartner bei Orbis, sagte der US-Wirtschaftszeitung: Das Unternehmen habe keine politische Agenda. Das Ziel sei, auf die Vorgaben und Wünsche des Auftraggebers zu reagieren. Im Gespräch mit dem „Daily Telegraph“ wollte Burrows weder bestätigen, noch abstreiten, dass das Dossier von Orbis stammt.

Die Behauptungen darin gelten als sehr schwer zu überprüfen. Nach Angaben von Geheimdienstmitarbeitern, mit denen der britische Sender BBC gesprochen hat, hat Steele einen guten Ruf in der Branche und gilt als kompetent.

Britischen Boulevard-Zeitungen zufolge soll Steele in der Vergangenheit auch mit dem russischen Ex-Spion und Kremlkritiker Alexander Litwinenko zusammengearbeitet haben. Litwinenko wurde vor etwa zehn Jahren mit Polonium vergiftet.

Steele soll nach seinem Ausscheiden bei MI6 auch für die britische Regierung den Korruptionsskandal beim Weltfußballverband Fifa untersucht haben, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Zu dem Zeitpunkt hoffte Großbritannien darauf, die Weltmeisterschaft 2018 oder 2022 austragen zu können, die später an Moskau und Katar ging. Im Zuge der Recherchen soll Steele 2010 auch FBI-Beamte getroffen haben. Der ehemalige MI6-Mitarbeiter soll daher eine hohe Glaubwürdigkeit genießen, so Reuters mit Verweis auf US-Beamte.

Donald Trump hat die Behauptungen in dem Dossier vehement bestritten und massiv kritisiert, dass diese bekannt wurden: „Es ist schändlich, schändlich, dass die Geheimdienste es zugelassen haben, dass unwahre und gefälschte Informationen nach draußen gelangen“, sagte Trump am Mittwoch in seiner ersten Pressekonferenz seit dem Wahlsieg. „Das ist etwas, was Nazi-Deutschland getan hätte.“