Soforthilfe der EU-Kommission Griechenland erhält 180 Millionen Euro für Integration von Flüchtlingen

Die EU-Kommission hat angekündigt, Griechenland mit weiteren 180 Millionen Euro auszurüsten. Das Geld ist für die Integration Zugereister.

Das Programm mit dem Namen „Emergency Support to Integration and Accomodation“ wurde 2017 in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen ins Leben gerufen. (Foto: AFP) Flüchtlinge in Griechenland

Athen/BrüsselZur besseren Integration von Flüchtlingen in die griechische Gesellschaft stellt die EU-Kommission dem Land weitere 180 Millionen Euro Soforthilfe zur Verfügung. Mit dem Geld solle unter anderem das Programm zur Unterbringung von Flüchtlingen im städtischen Raum aufgestockt werden, teilte die Brüsseler Behörde am Montag nach einem Treffen des EU-Kommissars für Krisenschutz, Christos Stylianides, und dem griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras in Athen mit.

„Wir werden weiterhin entschlossen dafür eintreten, den Flüchtlingen in Griechenland ein sicheres, normales und menschenwürdiges Leben zu ermöglichen und ihre Integration in die lokale Wirtschaft und Gesellschaft zu fördern“, sagte Stylianides.

Bislang wurden nach Angaben der EU-Kommission mehr als 23.000 Unterbringungsplätze im städtischen Raum geschaffen. Bis Ende des Jahres sollen es 27.000 werden. Das Programm mit der Bezeichnung ESTIA (Emergency Support to Integration and Accomodation) wurde 2017 in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen ins Leben gerufen.

Unter außergewöhnlichen Umständen wie dem gestiegenen Flüchtlingszustrom nach Europa kann die EU-Kommission seit März 2016 Soforthilfe auch innerhalb der EU leisten. Bislang habe Griechenland 605,3 Millionen Euro erhalten. Insgesamt habe das Land zur Bewältigung der Migrationsströme und dem Schutz der Außengrenzen über verschiedene Instrumente 1,5 Milliarden Euro von der EU-Kommission bekommen.

Unterdessen hat die griechische Polizei über Ostern in der Ägais mehrere Migranten festgenommen. Sie wollten mit gefälschten Pässen in andere europäische Staaten reisen. Zwölf aus Vietnam, Tibet und Afghanistan stammende Menschen hätten im Flughafen der Kykladeninsel Santorini gefälschte Reisedokumente vorgezeigt, um an Bord von zwei Charterflügen nach Italien und Spanien zu kommen, teilte die griechische Polizei am Montag mit. Weitere drei Migranten wurden in Flughäfen von Heraklion und Chania auf Kreta festgenommen. Diese Migranten stammten aus Syrien und wollten nach Deutschland fliegen.

Die Menschen hoffen, dass auf den kleinen Inselflughäfen ihre gefälschten Pässe nicht auffallen. Seit Beginn der Tourismussaison werden fast täglich Migranten mit gefälschten Dokumenten erwischt. Die gefälschten Dokumente kosten laut Polizei zwischen 1500 und 3000 Euro. Schleuser machten damit nach der faktischen Schließung der Balkanroute gute Geschäfte, hieß es aus Polizeikreisen.