 Spanien: Arbeitslosigkeit sinkt in Rekordtempo

Arbeiter in Madrid In Spanien gibt es wieder mehr Jobs. (Foto: Reuters)

MadridDie Zahl der Arbeitslosen in Spanien ist im April so stark gefallen wie noch nie in einem Monat. Sie sank um knapp 130.000 oder 3,9 Prozent im Vergleich zum Vormonat auf 3,57 Millionen, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag mitteilte. Besonders Hotels und Restaurants stellten angesichts der Osterferien viele Mitarbeiter ein. Aber auch Landwirtschaft, Industrie und Baubranche schufen neue Jobs.

Die Arbeitslosenquote lag im ersten Quartal mit 18,75 Prozent allerdings immer noch weit über dem Durchschnitt der Euro-Zone - nur in Griechenland ist sie noch höher. Ungeachtet des konjunkturellen Aufschwungs wird erst gegen Ende des Jahrzehnts ein Wert von unter zwölf Prozent erwartet.

Die spanische Wirtschaft befindet sich seit Mitte 2013 im Aufwind, wozu auch der boomende Tourismus beiträgt. Im ersten Quartal wuchs das Bruttoinlandsprodukt um 0,8 Prozent und damit deutlich stärker als das der gesamten Euro-Zone (0,5 Prozent). Spanien ist nach Deutschland, Frankreich und Italien die viertgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone.