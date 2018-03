Spanien Separatisten blockieren nach Puigdemonts Festnahme Autobahn in Katalonien

Nach der Festnahme des Ex-Präsidenten Puigdemont haben seine Anhänger in Katalonien den Verkehr auf der Küsten-Autobahn AP7 blockiert.

MadridIn Katalonien haben am Dienstagmorgen Anhänger der Separatisten mit der Blockade zweier Hauptverkehrsstraßen gegen die Festnahme des Ex-Präsidenten Carles Puigdemont in Deutschland demonstriert.

Mehrere Dutzend Menschen hätten den Verkehr auf der Küsten-Autobahn AP7 seit 06.15 Uhr unterbrochen, teilte am Dienstag ein Sprecher der katalanischen Verkehrswacht mit.

Auch die Bundesstraße N340 200 Kilometer südlich von Barcelona sei blockiert. Am Montag hatte das Amtsgericht Neumünster entschieden, dass Puigdemont wegen Fluchtgefahr im Gefängnis bleiben soll. Die Regierung in Madrid fordert die Auslieferung des Separatisten.

Außerdem war eine Hauptstraße in Barcelona blockiert, die inzwischen wieder frei sei. Laut Polizei käme es aber nicht zu großen Beeinträchtigungen. Die Umleitungen seien erfolgreich.

Bereits am Montag hat die Festnahme in Deutschland für viel Aufsehen in Spanien gesorgt: Auf den Straßen Kataloniens würde für und gegen den Separatistenführer demonstriert. Mehr als 50.000 Menschen kamen laut Berichten der Rettungskräfte allein in der Millionenstadt Barcelona zusammen.

Einige Personen gerieten mit der Polizei aneinander. Die setzten Schlagstöcke ein, um die wütende Menge davon abzuhalten, zum Büro der spanischen Regierungsvertretung zu gelangen. Vier Personen wurden festgenommen.

Die Einsatzkräfte griffen zudem zur Waffe. Der katalanische Radiosender „324.cat“ veröffentlichte auf Twitter ein Video, in dem zu sehen ist, wie ein Polizist mehrfach in die Luft schießt. Der Protestmarsch führte von der Vertretung der Europäischen Kommission zum deutschen Konsulat in Barcelona. Aufgerufen dazu hatte die einflussreiche Separatistenorganisation ANC.

Heftige Proteste gegen Puigdemont-Festnahme

Insgesamt sind mindestens Hundert Menschen verletzt worden, 92 Demonstranten bei den Zusammenstößen in Barcelona und sieben Personen bei Protesten in der Stadt Lleida. Auch erlitten mindestens 23 Beamte Verletzungen.