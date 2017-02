Was die Partei spaltet

Glückliche Zeiten Vor allem bei jungen Wählern kam Pademos gut an – die Partei erzielte Ende 2015 aus dem Stand heraus 21 Prozent der Stimmen. (Foto: AFP)

Dabei sind sich die beiden im Ziel weiter einig: Sie wollen die Sozialisten als stärkste linke Macht ablösen, um die Regierung von den Konservativen übernehmen. Streit gibt es aber über den richtigen Weg dahin. Der kampflustige Iglesias will die Partei klar auf der linken Seite verorten, als radikale Bewegung, die weiter Straßenproteste organisiert, auch wenn sie nun in den Institutionen vertreten ist.

Errejón, dessen jugendliches Gesicht an das von Harry Potter erinnert, legt den Fokus dagegen auf die Arbeit im Parlament. Der 33-jährige Politikwissenschaftler schlägt moderatere Töne an und ist bereit, zur Not auch mal mit den Sozialisten zu koalieren, um die eigenen politischen Ziele durchzusetzen.

Neben den beiden Hauptrichtungen gibt es noch den deutlich kleineren Flügel der Antikapitalisten. Sie liegen nicht weit von der Linie Iglesias‘ entfernt, präsentieren sich auf dem Parteitag aber mit eigenem Programm.

Da Podemos noch so jung ist und keine Erfahrungen damit hat, welchem Flügel wie viele seiner meist online registrierten Mitglieder zuneigen, lässt sich das Abstimmungsergebnis nur schwer vorhersagen. Bei einem anderen Votum im Dezember waren die Stimmen fast gleich auf Iglesias und Errejón verteilt. Iglesias, der lange das Gesicht der Partei war, hat seinen Rücktritt als Parteichef angekündigt, falls er unterlegen sein sollte.

An seiner Person scheiden sich inzwischen die Geister. „Iglesias ist die größte Stärke und gleichzeitig die größte Schwäche von Podemos“, sagt Antonio Barroso vom Beratungsunternehmen Teneo Intelligence. Der 38-jährige Politikprofessor ist ein ausgezeichneter Kommunikator und hat mit seiner Schlagfertigkeit in allen Fernsehdebatten überzeugt. „Den Pferdeschwanz“ (la coleta) wie ihn die Spanier wegen seiner langen Haare nennen, kennt inzwischen jeder im Land.

Allerdings hat Iglesias in den Gesprächen zur Regierungsbildung auch eine sehr aggressive bis arrogante Haltung gegenüber den Sozialisten an den Tag gelegt. „Ich glaube, das hat ihn viel Zuspruch gekostet“, sagt Barroso. In den jüngsten Umfragen landet der Podemos-Chef auf dem letzten Platz in der Beliebtheit der vier großen Parteiführer. Das Schlusslicht hatte sonst stets der konservative Premierminister Mariano Rajoy inne. Podemos als Partei landet dagegen auf dem zweiten Platz.

Dass sich die Kontrahenten nach dem Parteikongress doch noch auf eine gemeinsame Linie einigen und ihr Kriegsbeil begraben, halten die meisten Beobachter angesichts des intensiven Streits für unwahrscheinlich. Podemos hat fünf Millionen Wähler – die Partei wird nach diesem Wochenende nicht verschwinden. Aber sie wird sich womöglich eine ganz neue Form geben.