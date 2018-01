Die Spannung in der SPD steigt: Fraktionschefin Andrea Nahles wirft Juso-Chef Kevin Kühnert Falsch-Information vor. Ehemalige Parteigrößen werben für die GroKo. Und eine Umfrage bringt Martin Schulz in Erklärungsnot.

BerlinDrei Tage vor dem richtungsweisenden SPD-Parteitag in Bonn spitzt sich der innerparteiliche Streit über die mögliche Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union zu. Fraktionschefin Andrea Nahles warf den GroKo-Gegnern vor, es mit den Fakten nicht so genau zu nehmen. „Was der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert in Sachsen-Anhalt zum Thema Rente gesagt hat, ist schlichtweg falsch“, sagte Nahles den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Jungsozialisten machen dagegen weiterhin massiv Stimmung gegen eine Neuauflage des Regierungsbündnisses mit der Union. Kühnert will an diesem Donnerstag in Berlin im Willy-Brandt-Haus für „#NoGroKo“ werben.

Am Sonntag stimmen auf einem Parteitag in Bonn 600 Delegierte und der SPD-Vorstand darüber ab, ob es Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU geben soll. Kritiker aus den Reihen der SPD beurteilen die Sondierungsergebnisse von Union und SPD als unzureichend und wünschen sich „Nachbesserungen“, etwa bei der Steuerpolitik oder beim Gesundheitssystem. Viele haben aber auch prinzipielle Bedenken gegen eine erneute Große Koalition.

Nahles rief ihre Partei dazu auf, nicht mit falschen Hoffnungen in mögliche Koalitionsverhandlungen mit der Union zu gehen. Sie warne „vor Illusionen“, sagte Nahles den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Trotzdem werde es harte Koalitionsverhandlungen geben. Die Fraktionsvorsitzende gab die Einschätzung ab, ein Drittel der Delegierten sei noch unentschlossen. Am Mittwoch hatte bereits Bundeskanzlerin Angela Merkel größere Nachverhandlungen ausgeschlossen. Die Union habe bereits „herbe Konzessionen“ gemacht, sagte die CDU-Vorsitzende mit Blick auf entsprechende Wünsche in der SPD.

Am Mittwochabend empfahl die Spitze der saarländischen SPD die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union im Bund. Mit 18 zu 1 Stimmen fiel das Votum im Landesvorstand deutlich aus, wie der Landesvorsitzende, der geschäftsführende Bundesjustizminister Heiko Maas, via Twitter mitteilte. Die saarländische SPD stellt 24 der 600 Delegierten auf dem SPD-Parteitag in Bonn. Aus den Landesverbänden hatte es zuletzt unterschiedliche Voten dafür und dagegen gegeben.

Aus dem SPD-Wirtschaftsforum kamen scharfe Warnungen vor einem Scheitern der GroKo-Pläne. Harald Christ, Präsidiumsmitglied des Forums auf Bundesebene, sagte der „Mainzer Allgemeinen Zeitung“: „Es wäre verheerend, wenn der SPD-Parteitag am Sonntag Verhandlungen über eine GroKo ablehnen würde.“ Unerlässlich sei jetzt die Bildung einer stabilen Regierung. Die aktuellen Sondierungsergebnisse seien für die SPD sehr zufriedenstellend.

Selbst die große Mehrheit des linken Flügels der SPD-Bundestagsfraktion plädiert nach Angaben des Vorsitzenden der Parlamentarischen Linken (PL), Matthias Miersch, für Koalitionsverhandlungen mit der Union. Bei einem Meinungsbild hätten rund 90 Prozent von etwa 60 Abgeordneten für den Einstieg in Verhandlungen gestimmt, sagte Miersch am Donnerstag in Berlin. Der Fraktionsvize rief den SPD-Sonderparteitag am Sonntag auf, den Weg für weitere Gespräche mit der Union freizugeben. Es müsse „jetzt ganz oben stehen, wie kann diese Partei zusammenbleiben und wie kann jeder mitgenommen werden“. Dies sei nur möglich, wenn die Mitglieder der Partei das letzte Wort über einen Koalitionsvertrag hätten.

Auch ehemalige Parteigrößen empfahlen den Delegierten, für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union zu stimmen. „Es spricht mehr dafür, in Koalitionsverhandlungen einzutreten als Nein zu sagen“, sagte der frühere SPD-Vorsitzende Kurt Beck der „Saarbrücker Zeitung“. Ähnlich äußerte sich Erhard Eppler, über Jahrzehnte Vertreter des linken Flügels der SPD. „Wenn ich, immerhin seit 62 Jahren Mitglied der Partei, gefragt werde, ist die Antwort: Ich bin für das Ja“, schreibt der 91-Jährige in einem Gastbeitrag für die „Süddeutsche Zeitung“.

16 Landesverbände – viele Meinungen NRW und Niedersachsen Nordrhein-Westfalen: 144 Delegierte. Der wichtige Landesverband mit den meisten Delegierten in Bonn will keine Vorab-Abstimmung – auch nicht im Vorstand. Niedersachsen: 81 Delegierte. Der Landesvorstand stimmte bei drei Enthaltungen ohne Gegenstimme für Koalitionsverhandlungen. Bayern und Hessen Bayern: 78 Delegierte. Der bayerische SPD-Landesvorstand tagt erst am Freitagabend in Nürnberg. Eingeladen sind auch die 78 Parteitagsdelegierten. Landeschefin Natascha Kohnen wirbt für Koalitionsverhandlungen, auch der Vorstand der Landtagsfraktion ist dafür. Hessen: 72 Delegierte. Aus Hessen wurden schon früh Wünsche nach Nachbesserungen laut – Landeschef Thorsten Schäfer-Gümbel nannte etwa die Gesundheits- und die Steuerpolitik. Der Landesvorstand wollte noch in dieser Woche eine Empfehlung abgeben. Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg Rheinland-Pfalz: 49 Delegierte. Der Landesvorstand berät erst am Freitagabend in Mainz. Offen ist aber, ob es einen Beschluss oder eine Empfehlung geben wird. Baden-Württemberg: 47 Delegierte. Eine Abstimmung wird es im Südwesten nicht geben. Der Landesverband ist in der GroKo-Frage zerrissen – je basisnäher, desto kritischer. Saarland und Schleswig-Holstein Saarland: 24 Delegierte. Die Spitze der Saar-SPD empfiehlt die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union im Bund. Mit 18 zu 1 fiel das Votum am Mittwochabend eindeutig aus. Schleswig-Holstein: 24 Delegierte. Formale oder Probe-Abstimmungen gibt es nicht. „In der SPD Schleswig-Holstein sind die Meinungen zum weiteren Vorgehen vielfältig und es gibt keine Voten“, sagte SPD-Landeschef Ralf Stegner der dpa. Berlin und Hamburg Berlin: 23 Delegierte. 21 zu 8: Der Berliner Landesvorstand hat sich deutlich gegen Verhandlungen ausgesprochen und ist damit nicht der Empfehlung des Vorsitzenden und Regierenden Bürgermeisters Michael Müller gefolgt. Hamburg: 15 Delegierte. Die Hamburger SPD hat sich für Gespräche über eine Neuauflage der großen Koalition im Bund ausgesprochen. Der Landesvorstand empfahl „einvernehmlich“, Verhandlungen aufzunehmen. Brandenburg und Bremen Brandenburg: 10 Delegierte. Der Landesvorstand hatte sich klar mit neun zu zwei Stimmen für Koalitionsverhandlungen ausgesprochen. Bremen: 8 Delegierte. Ein Probeabstimmung im SPD-Landesvorstand ist nicht geplant. Aber die acht Bundesparteitagsdelegierten des Bremer Landesverbandes treffen sich am Freitag zu einer parteiinternen Diskussion mit der Basis. Sachsen-Anhalt und Thüringen Sachsen-Anhalt: 6 Delegierte. Ein Landesparteitag hat gleich am Tag nach dem Sondierungsende gegen Koalitionsverhandlungen gestimmt – allerdings nur mit einer Stimme Mehrheit. Thüringen: 7 Delegierte. Die Thüringer hatten sich als erster SPD-Landesverband bereits im Dezember gegen eine große Koalition ausgesprochen. Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern Sachsen: 7 Delegierte. Eine Abstimmung im Landesverband ist nicht geplant. Die Delegierten sind geteilter Meinung – Landeschef Martin Dulig sieht gar die Gefahr einer Spaltung. Mecklenburg-Vorpommern: 5 Delegierte. Der erweiterte Landesvorstand berät am Freitag, auch die Landtagsfraktion ist dabei – aber eine Abstimmung ist bisher nicht geplant.

Unterstützung erhalten die Befürworter auch vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Der Vorsitzende Reiner Hoffmann wertete das Sondierungsergebnis von SPD und CDU/CSU als überwiegend positiv für die Beschäftigten. „In dem Sondierungspapier ist für Arbeitnehmer deutlich mehr enthalten, als Jamaika jemals hinbekommen hätte“, sagte er am Donnerstag im ZDF-„Morgenmagazin“.

„Starke Punkte“ seien die geplante Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der gesetzlichen Krankenkasse, die Absicherung des Rentenniveaus und die Solidarrente. „Ein richtiger Kracher ist, dass es eine Mindestausbildungsvergütung geben soll. Das ist eine Perspektive für junge Menschen“, sagte Hoffmann. Dieses Paket könne man „nicht einfach auf der Straße liegen lassen“. Er sei aber unzufrieden darüber, dass eine Abschaffung der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverhältnissen nicht erreicht wurde. „Da steht die CDU auf der Bremse.“ Auch das Festhalten an der Schwarzen Null sei aus seiner Sicht nicht zielführend.