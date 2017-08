Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Das Problem Trump

Bei beidem kommt Widerspruch, doch „in manchen Geschichten gibt es Elemente der Wahrheit“, räumt Vizeaußenminister John Sullivan ein. „Aber sie werden derart verdreht, dass es sich anhört, als ob der Minister nicht an der Sache dran ist, schlecht führt oder was auch immer.“

Und da gibt es noch den Präsidenten Donald Trump, der seinem Außenminister ins Wort fällt. Immer wieder tauchen Widersprüche auf, so dass Diplomaten in Frage stellen, ob der Außenamtschef wirklich für seinen Präsidenten spricht. Jüngst versuchte Tillerson etwa im Atomstreit mit Nordkorea zu beschwichtigen, während Trump seine Drohungen verschärfte.

Trump sagt zwar, sie seien sich völlig einig. Und Tillerson betont, der Chef habe lediglich „unsere Bemühungen unterstützen wollen, indem er sicherstellen wollte, dass Nordkorea versteht, was auf dem Spiel steht“. Aber die Außenwirkung ergab ein nicht ganz so harmonisches Bild.

Schlagzeilen wie „Warum hat Rex Tillerson als Außenminister einen Bauchklatscher hingelegt?“ sind keine Seltenheit. Andererseits wird aber auch seine Zurückhaltung inmitten einer unberechenbaren Regierung gewürdigt. Selbst von einigen oppositionellen Demokraten kommt Applaus.

Tillerson selbst zeigt sich sicher im Sattel. Er werde „nirgendwo hingehen“, sagte er Journalisten nach Spekulationen um einen „Rexit“ und wie lange er noch im Amt bleibe. Zugleich zieht der Außenminister aber klare Grenzen, was die Erwartungen an ihn angeht: Er könne nicht den politischen Standpunkt verändern, betont er, „wenn es das ist, mit was die Leute nicht glücklich sind“.