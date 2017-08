Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Rex Tillerson und Rodrigo Duterte Der Philippinenbesuch des US-Außenministers erfüllte nicht die Erwartungen der Kritiker Tillersons. (Foto: AP)

Manila Für die Kritiker von Rex Tillerson war der Philippinenbesuch des US-Außenministers Öl im Feuer. Eine weitere schwache Leistung, hieß es nach der jüngsten Reise. Statt den Gastgeber bei dessen blutigem Krieg gegen Drogen deutlich an Menschenrechte zu erinnern, habe Tillerson beim Empfang im Präsidentenpalast lediglich seine Sorge über das Vorgehen zum Ausdruck gebracht und US-Hilfe angeboten, hieß es aus Teilnehmerkreisen.

Tillerson, seit gut einem halben Jahr im Amt, gibt nach Ansicht seiner Kritiker vieles auf, was den traditionellen Wert und die Ansprüche der amerikanischen Diplomatie ausmacht. Seine Verteidiger sagen dazu, dem Außenminister gehe es nicht um große Auftritte um der Auftritte willen. Im Fall der Philippinen habe das konkrete Problem im Vordergrund gestanden. Präsident Rodrigo Duterte hat dort zum gnadenlosen Kampf gegen Drogenhändler aufgerufen. Der Feldzug hat schon Tausende Menschen das Leben gekostet.

Anders als viele Vorgänger, vor allem John Kerry mit starken öffentlichen Auftritten und stetigen Reisen, hält sich Tillerson eher zurück. Seinem Umfeld vertraute er an, so könne er mehr erreichen: wenn Staaten im Vertrauen sprechen könnten, ohne gleich ins Rampenlicht der Presse zu geraten.

Außerdem sei er „kein großer Medien-Mensch“, sagte Tillerson einem Reporter. In seiner Zeit beim Erdölkonzern ExxonMobil ging dieser Ansatz auf. Es schadete nicht, dass der Chef das Rampenlicht scheute, das Unternehmen florierte. In Diplomaten- und Wissenschaftskreisen verfängt die Argumentation aber kaum. Tillerson verspiele so sein einziges wirkliches Pfand. Denn schließlich stünden Diplomaten keine Waffen, sondern nur Worte zur Verfügung.

„Ich denke, er übernahm den Posten mit dem Gefühl, dass Amerika die Außenpolitik mit zu großem missionarischen Eifer anging“, analysiert John Hamre, der Präsident des Zentrums für Strategische und Internationale Studien (CSIS) in Washington, wo Tillerson über Jahre hinweg mit im Vorstand saß. Eine Neuausrichtung geschehe aber nicht von heute auf morgen, erklärt Tillerson-Berater R.C. Hammond. „Das dauert“, sagt er. „Wir tauschen nicht nur einen Lichtschalter. Wir legen die Leitungen des ganzen Hauses neu.“

Dass Tillerson in dieser Zeit aber nicht öffentlichkeitswirksam an seinem Profil feilt, lässt Freiraum für Gerüchte über das Standing des Ministers. Darunter sind Spekulationen wie die, dass die konsularischen Angelegenheiten vom Außenministerium ins Ressort für Heimatschutz verlagert werden sollen. Oder dass die Förderung einer gerechten, demokratischen Welt möglicherweise aus dem Statement zur Ministeriumsmission gelöscht werden könnte.