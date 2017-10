Der Maulwurf

Die Hände unter dem Tisch, den Oberkörper nach vorn gebeugt in Richtung Mikrofon, sagt M. er wisse nicht mehr, ob er Matschkes Namen vor Burri erwähnt hätte. Burri habe auch nicht danach gefragt. Wofür Burri die Profile in der Sudoku-Liste gebraucht habe, hätte er damals nicht gewusst. Burri habe es ihm nicht gesagt und er selbst habe auch nicht danach gefragt. Erst später habe er aus der Presse von den Festnahme-Befehlen erfahren.

Letztendlich flossen 9.800 Euro für das Vervollständigen der Sudoku-Liste. Burri gab das Geld an Daniel M., dieser gab es weiter an Matschke. Ob wirklich Matschke die Daten erhoben hat oder irgendwelche Dritten weiß M. nicht. Während der „Kennenlern“-Treffen mit Burri habe Daniel M. festgestellt, dass sie ähnliche Ansichten hätten. Besonders im Hinblick auf das Interesse an der „Informationsbeschaffung über deutsche Steuerfahnder“. Auch mit Matschke habe er solche Gespräche geführt – man würde „gerne mal Mäuschen spielen“.

Für regelmäßige Treffen mit Burri hat M. 3.000 Schweizer Franken als Aufwandsentschädigung pro Monat erhalten. Er hätte alle zwei Wochen, zuletzt wöchentlich sechs bis sieben Stunden zu Burri fahren müssen. Er sei ja auch noch berufstätig gewesen. Außerdem würde ein Kassierer in der Schweiz im Durchschnitt 4.000 Schweizer Franken pro Monat verdienen.

Was der Senat und die Vertreter der Generalbundesanwaltschaft eigentlich hören wollen, sind Angaben zum Maulwurf in der Finanzverwaltung NRW. Daniel M. soll eine männliche Person als Quelle eingeschleust haben. Bis heute ist die Identität dieser Quelle unklar. M. bestreitet inzwischen die Existenz eines solchen Maulwurfs. Weder habe er einen solchen installiert, noch es versucht. Er habe sich damit in der Schweiz wichtigmachen wollen.

In einer früheren E-Mail von Matschke an Daniel M. sei die Rede von „Interessanten Vorschlägen hinsichtlich des weiteren Vorgehens“ gewesen, sagt der Richter. Da könne er sich nicht mehr dran erinnern erwidert M. Es sei aber nicht um eine mögliche Quelle gegangen. „Worum dann“ fragt der Richter. M. sagt: „Das weiß ich nicht“.

Die Idee eines Maulwurfs sei erst bei einem der Treffen mit Burri aufgekommen. Der habe ihn gefragt, ob er einen Spion in der Finanzverwaltung in NRW einspeisen könne. „Die Steuer-Affäre in der Schweiz war riesig. Jeder hat darüber gesprochen.“, sagt M. Man hätte eine Art Frühwarnsystem haben wollen. Wissen wollen, wie Nordrhein-Westfalen an Informanten in Schweizer Banken käme, wie das Vorgehen ist und wer alles daran beteiligt ist.

Wie das hätte funktionieren sollen, fragt der Richter. Man hätte ja nicht einfach in die Finanzverwaltung in Wuppertal spazieren können und sagen: „Hallo, ich bin der neue Steuerfahnder“. Dazu könne Daniel M. keine Angaben machen. Burri habe ihm aber gesagt, es ginge um die „Nationale Sicherheit in der Schweiz“. Das erschien Daniel M. plausibel. „Patriotismus, Empörung, Abenteuerlust und bestimmt auch ein bisschen Gewinnstreben“, ließen M. nach eigenen Angaben zustimmen.

Er fragt Matschke, ob es möglich sei, einen Spion in die Finanzverwaltung NRW einzuspeisen. Matschke sagt: „Ja“. Laut M. habe Matschke nicht wissen wollen, wer der Auftraggeber war und er selbst habe auch nichts dergleichen erzählt. Nach ein paar Wochen hat sich Matschke gemeldet, er habe da jemanden. Dafür wolle er 10.000 Euro für sich und Daniel M. und 90.000 für die Erfüllung des Auftrages. „Ich war das Bindeglied zwischen Matschke und Burri. Mir war die ganze Zeit nicht wohl dabei.“, sagt M.

Burri willigt ein. Allerdings will er die 90.000 Euro in drei Tranchen zahlen. Jeweils 30.000 Euro in bar. Den Erhalt muss Daniel M. quittieren. Rechnungen werden nicht erstellt. Die ersten 30.000 Euro wurden von Matschke aufgeteilt. 5.000 Euro für M., 5.000 Euro für Matschke, die restlichen 20.000 Euro für weitere Informanten von Matschke. Wer das gewesen sei fragt der Richter. Daniel M. sagt: „Das weiß ich nicht“.