Gerichts-Plauderein

Mit den zweiten 30.000 Euro noch einmal dasselbe Spiel. Jetzt wollte Burri Ergebnisse sehen. Der Richter fragt, ob Matschke mal gesagt hätte, was für Resultate er habe? „Man hat keinen Businessplan von Matschke gefordert“ erwidert M. Matschke habe ihn immer wieder vertröstet. Er könne noch nichts sagen, weil noch nichts Konkretes vorläge, aber der Stein käme ins Rollen. Daniel M. selbst hätte angefangen zu zweifeln.

Ob er wisse, wo das Geld, das er an Matschke weitergegeben hat, gelandet ist fragt der Richter. Daniel M. sagt, dass wisse er nicht. Er glaube aber, dass es noch bei Matschke sei. Der Dialog zwischen dem Richter und Daniel M. wirkt mehr wie eine Unterhaltung, als ein Verhör. M. sitzt über den Tisch gebeugt, die Hände zusammengefaltet auf der Tischplatte. Burri habe dann den Kontakt abgebrochen. Seit dem hat Daniel M. ihn nicht mehr gesehen. Er selbst sei erleichtert gewesen, dass es vorbei war. Matschke aber sei erbost gewesen. Er hätte hohe Auslagen und die dritte Tranche sei noch nicht bezahlt worden.

Im Februar 2015 ist Daniel M. in der Schweiz verhaftet worden. Er wurde zusammen mit zwei anderen angeklagt und fürchtet, das „Bauernopfer“ zu sein. Er sei geschockt gewesen und habe Angst gehabt. Er wollte Hilfe vom NDB, schilderte dem Bundesanwalt Carlo Buletti den Sudoku-Fall, damit dieser den NDB kontaktiere. Buletti habe nur gesagt: „Das Gequatsche vom NDB bringt dir gar nichts“. Da habe M. nachgelegt und vom geplanten Spion in der Finanzverwaltung NRW erzählt.

Die Schweizer Behörden ließen Daniel M. wieder laufen. Daniel M. sagt: „Buletti ließ mich frei, weil er vom NDB bestätigt bekommen hat, dass ich für die gearbeitet habe“. Währenddessen ermittelte schon das Bundeskriminalamt. Kriminalkommissar Eaneas N. ist als einziger Zeuge geladen. Der 27-jährige war Ermittlungsführer im Fall Daniel M.

M. hat den rechten Ellenbogen auf den Tisch gestützt. Sein Kopf liegt in der Handinnenfläche und die Finger verschließen den Mund. Die andere Hand ist unter dem Tisch. Der Kommissar sagt aus, dass es seit Ende des Jahres 2016 Telefonate zwischen M. und Matschke gegeben habe, die darauf schließen ließen, dass Daniel M. bald nach Deutschland kommen wolle. Im April habe man ihn dann in Frankfurt festgenommen.

Während der Ermittlungen habe das BKA keine Indizien zu einer möglichen Quelle in der Finanzverwaltung finden können, außer der eigenen Aussage von Daniel M. Bei der Vernehmung selbst habe er Protokoll geführt. Später im Auto hätte Daniel M. zu einem BKA-Kollegen gesagt, dass er den Namen der Quelle nicht nennen könne, weil alles über Matschke gelaufen sei. Was er deutlich gesagt hat ist, dass die ganze Aktion im Auftrag des NDB passiert ist.

In der nächsten Sitzung sollen die Plädoyers verlesen werden, sagt der Richter. Außerdem sollen die 40.000 Euro bezahlt sein. Daniel M. sagt heute, er bereue den Sudoku-Auftrag und die abenteuerliche Geschichte mit der Quelle in der Finanzverwaltung NRW. Sowas hätte ihm nie passieren dürfen. Er schäme sich und es sei ihm hochpeinlich. Er dachte, er hätte Gutes für die Schweiz tun können und bereut das falsch eingeschätzt zu haben.

Glaubwürdige Aussagen zum Sudoku-Fall und dem möglichen Maulwurf in der Finanzverwaltung NRW wollten Richter und Generalbundesanwaltschaft haben. Bekommen haben sie einen weiteren Akt im „Das weiß ich nicht“-Theater.