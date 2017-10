 Spionage-Prozess: „Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts“

Prozess gegen Schweizer wegen Spionage-Vorwurf Zusammen mit seinen Verteidigern kommt der Angeklagte Schweizer Daniel M. zum Prozessauftakt vorige Woche in das Oberlandgericht Frankfurt am Main. (Foto: dpa)

FrankfurtDaniel M. sollte im Auftrag des Schweizer Nachrichtendienst des Bundes (NDB) deutsche Steuerfahnder ausfindig machen. Schmeichelnd für den 54-Jährigen. Schließlich ginge es um die Nationale Sicherheit der Schweiz. Nun ist M. dafür in Frankfurt vor dem Oberlandesgericht angeklagt worden.

Dem ehemaligen Schweizer Polizisten wird vorgeworfen, geheimdienstliche Agententätigkeiten gegen die Bundesrepublik Deutschland verübt zu haben. Seit April sitzt M. in Untersuchungshaft in der JVA Mannheim.

Verteidiger Nummer drei – Thomas Koblenzer – eilt in den Verhandlungssaal. Robert Kain und Hannes Linke sind bereits anwesend. Auftritt Daniel M. Er trägt blaue Jeans, einen dunkelgrauen Pullover mit Reißverschluss und Stehkragen. Außerdem eine weiße Plastiktüte mit seinen Unterlagen.

Der Richter verliest die Verständigung, die am ersten Prozesstag ausgehandelt wurde. M. liest konzentriert mit. Er sieht blass aus, seine Augen wirken hinter der schwarzen, rechteckigen Lesebrille noch kleiner als am ersten Prozesstag. Der Kopf verschwindet beinahe zwischen den Schultern. Wenn Daniel M. ein glaubhaftes Geständnis abgibt und klare Angaben zum Sudoku-Auftrag und dem Maulwurf in der Nordrhein-Westfälischen Finanzverwaltung macht, bekommt er eineinhalb bis zwei Jahre auf Bewährung, liest der Richter vor. Zudem muss er eine Bewährungsauflage in Höhe von 40.000 Euro erfüllen. Letzte Woche ging es noch um 50.000 Euro. Aber über den Betrag lässt es sich verhandeln.

20 Prozesstage waren angesetzt, jetzt werden es wahrscheinlich vier. Schon am ersten wurde klar: Die Verteidigung drängt auf eine schnelle Einigung. Daniel M. soll zwischen Juli 2011 und Februar 2015 für den Schweizer Nachrichtendienst des Bundes (NDB) deutsche Steuerfahnder und die Finanzverwaltung in Nordrhein-Westfalen ausspioniert haben.

M. wurde aufgetragen Profile deutscher Steuerfahnder zu vervollständigen. Das wird vor Gericht als „Sudoku“ bezeichnet. Die Schweiz soll anhand dieser Profile deutsche Steuerfahnder ausfindig gemacht haben, die am Ankauf von Bankdaten beteiligt gewesen ein sollen. Nordrhein-Westfalen hatte in der Vergangenheit immer wieder Daten-CDs in der Schweiz gekauft, um Namen von möglichen Steuerbetrügern zu bekommen. Dadurch hat das Land 1,8 Milliarden Euro Steuernachzahlungen und Geldbußen eingenommen.

Verteidiger Kain ergreift das Wort: Ob man nicht aus der Bewährungsauflage von 40.000 Euro eine Kaution machen könne. Den Vertretern der Generalbundesanwaltschaft ist das egal. Der Haftbefehl würde sowieso erst nach der Urteilsverkündung fallengelassen werden. Daniel M. ist an der Reihe. Die Verteidigung verliest seine schriftliche Aussage.

Demnach habe M. auf einem Treffen mit seinen ehemaligen Polizeikollegen im Spätsommer 2012 zum ersten Mal Andi Burri vom NDB kennengelernt. Er sei sich nicht sicher, es könne auch 2010 gewesen sein. 2011 habe Burri ihn kontaktiert und gefragt, ob er helfen wolle, Steuerfahnder ausfindig zu machen. Daniel M. habe sich geschmeichelt gefühlt. „Der Polizist in mir hat sich geregt“.

Schwere Vorwürfe Oberstaatsanwalt Lienhard Weiß bei Prozessbeginn: Die Bundesanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, die nordrhein-westfälische Finanzverwaltung und einige ihrer Steuerfahnder ausspioniert zu haben. (Foto: dpa)

Daniel M. ist Ex-Polizist. Er war erst bei der Stadtpolizei in Zürich, dann bei der Kriminalpolizei. Nach der Polizei war er bei der Schweizer Bank UBS im Bereich „Interner Ermittlungsdienst“ und „Konzernsicherheit“ tätig. Dann gründete er sein eigenes Unternehmen in der Schweiz, in dem er „investigative und beratende Sicherheitsleistungen“ anbot. Zudem war er als leitender Mitarbeiter in der Firma „KDM Sicherheitsconsulting“ ausgewiesen.

Den Chef von KDM, Klaus-Dieter Matschke, einen selbsternannten Sicherheitsexperten aus Frankfurt, habe er kontaktiert. Er sollte ihm dabei helfen die Sudoku-Liste zu vervollständigen. Matschke sei bewusst gewesen, dass sich hinter der Sudoku-Liste Profile von deutschen Steuerfahndern befanden. Matschke sagt zu. Die Profile seien leicht zu vervollständigen. Er fordert drei bis vier Wochen Zeit und 10.000 Euro. Das habe M. Burri mitgeteilt. Der sei einverstanden gewesen.