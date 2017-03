 Spott im Netz: Weiß Paul Ryan, was eine Versicherung ist?

Es war eine eher ungewöhnliche Vorstellung für eine Gesundheitsreform. Mit hochgekrempelten Ärmeln stand Paul Ryan auf einer Bühne und fuhr auf einem Fernseher eine Präsentation ab. Das Ziel des Republikaners: Die vermeintlichen Schwächen des Krankenversicherungssystems dazustellen und die Pläne der Republikaner, dieses System zu reformieren.

Der Fehler von Obamacare sei, dass es Anreize für alle setze, eine Krankenversicherung abzuschließen und somit die Jungen und Gesunden für die Alten und Kranken zahlen. Das ist soweit korrekt und das Grundprinzip von Sozialversicherungen, wie es sie auch in allen europäischen Wohlfahrtsstaaten gibt.

Nach der Präsentation fielen die Kommentatoren über Ryan her. „Paul Ryan weiß nicht, wie Versicherungen funktionieren“, schrieb „Esquire“. „Wenn jemandes Haus niederbrennt, wird es auch mit dem Geld aus deiner Feuerversicherung wiederaufgebaut. Wenn jemand krank wird, helfen die Gesunden bei der Behandlung dieser Person.“

