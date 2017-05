Nicht nur Temer droht Ungemach

„Er hat uns Brasilianer betrogen und nun lebt er in den USA.“ Batista, dem auch der bekannte Flip-Flop-Hersteller Havaianas gehört, ist laut Berichten in seine Wahlheimat New York ausgereist. Temer kritisierte, dass er noch frei herumlaufen könnte. Der Krimi ist ein Höhepunkt in dem seit Jahren schwelenden Korruptionsskandal, in den auch Konzerne wie Petrobras und Odebrecht verwickelt sind.

Über Jahre waren Unternehmen wie JBS fast gezwungen, Schmiergelder zu zahlen, um bei Aufträgen zum Zuge zum kommen. Neben Temer droht auch noch großes Ungemach für die Vorgängerregierungen von Dilma Rousseff und Luiz Inácio Lula da Silva. JBS zahlte für seine kriminellen Handlungen und Korruptionsgeschäfte in einem Vergleich mit der Justiz rund 65 Millionen Euro. Batista kooperiert vollumfänglich. Allein in Schmiergeldgeschäfte mit JBS sollen die drei genannten Präsidenten, knapp 30 Senatoren und rund 180 Abgeordnete verwickelt sein.

Aber gegen Temer gibt es im „Brasilien-Gate“ weitere stark belastende Vorwürfe, die er nicht ausräumen kann bisher. Temer erfährt laut des Mitschnitts, dass Batista Spitzel in der Justiz hat, die ihn über den Gang der Ermittlungen gegen JBS informierten. Wenn ein Präsident so etwas toleriere, sei das eine klare Behinderung der Justizarbeit, betonen Kommentatoren. Außerdem gibt es Aufnahmen, wie ein Temer-Vertrauter von einem JBS-Direktor einen Geldkoffer mit umgerechnet 146 000 Euro entgegennimmt. Fotos und den Mitschnitt übergab Batista einem Richter des Obersten Gerichtshofes - Temer tappte also in eine Falle und sieht sich als Verschwörungsopfer.

In einer ungewöhnlichen Stellungnahme betonten die Kommandeure von Marine, Heer und Luftwaffe, dass man sich trotz der dramatischen Krise an die Verfassung halte. Die Militärs trafen sich mit Temer.

Er ist regulär bis Ende 2018 im Amt. Das politische Beben trifft die neuntgrößte Volkswirtschaft der Welt in einer Phase, in der sie langsam die bisher tiefste Rezession überwindet. Nun droht eine lange politische Lähmung, was die Finanzmärkte stark beunruhigt. Die politische Klasse ist so diskreditiert, dass auf Demonstrationen sogar verstärkt eine Machtübernahme des Militärs gefordert wird.