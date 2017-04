Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Eine Flasche Wasser kostet so viel wie 250 Liter Benzin

Es war eine „Revolution“ auf Pump, 95 Prozent der Exporteinnahmen hängen vom Öl ab. Maduro setzte allein auf die Hoffnung, der Preis für das schwarze Gold werde sich rasch wieder erholen. Venezuela braucht mindestens 70 bis 80 Dollar je Barrel (159 Liter) – zeitweise waren es unter 30 Dollar. Der Raffinerie-Komplex Paraguaná gilt von der Kapazität her als der drittgrößte der Welt, bis zu 950.000 Barrel pro Tag sind möglich, aber mangels Geld für Investitionen und ausländischem Know-how werden keine 40 Prozent davon geschafft. So muss Venezuela für mehrere Milliarden aus dem Ausland Benzin einführen – selbst vom Erzfeind USA.

Nach Angaben des Ökonomen Alfredo Serrano sanken die Öleinnahmen von 39,7 Milliarden US-Dollar (2014) auf 13,24 Milliarden US-Dollar (2015) und lagen 2016 bei lediglich noch 5,29 Milliarden US-Dollar. Benzin wird trotz allem weiter hoch subventioniert – es ist das billigste der Welt. Wasser hingegen wird zum Luxusgut, die Flasche kostet so viel wie 250 Liter Benzin an der Zapfsäule in Caracas.

Dass Tausende PDVSA-Fachkräfte noch unter dem 2013 verstorbenen Hugo Chávez gefeuert und durch loyale Parteigänger ersetzt wurden, beschleunigte den Niedergang. Und wegen des Erdöls wurde statt auf den Aufbau einer starken eigenen Wirtschaft auf den Import wichtiger Güter gesetzt.

Guerra, Präsident der Finanzkommission des Parlaments, verdeutlicht die daraus resultierende Versorgungskrise an einem Vergleich: „2012 wurden Güter für 52 Milliarden Dollar importiert, darunter für 12 Milliarden Lebensmittel.“ 2016 waren es 20 Milliarden Dollar, für Lebensmittel konnten nur drei Milliarden Dollar aufgebracht werden.

Warum wird nicht im Land mehr produziert, Weizen angebaut, damit es genug Brot gibt? „Weil die Preise reguliert sind“, sagt Guerra. In Zeiten einer Hyperinflation von über 700 Prozent decken die Erträge nicht die Kosten. Und es fehle Geld für Saatgut. „Es ist traurig, es gibt heute Hunger in Venezuela.“ Nach einem möglichen Machtwechsel komme Venezuela, das mal als Verheißung galt, ohne Schuldenschnitt nicht auf die Beine. „Um etwas aufzubauen, braucht man sehr lange“, meint Guerra. „Etwas zu zerstören kann ziemlich schnell gehen.“