„Es ist schlecht, einen Bruder vor die Tür zu setzen“

Die Opposition boykottierte die Abstimmung, so dass ausschließlich Verbündete Maduros in dem Gremium sitzen, das sich am Freitag konstituierte. Es kann das Parlament auflösen, in dem die Opposition die Mehrheit hat und soll für zwei Jahre amtieren. Die Regierungsgegner werfen dem Staatschef vor, mit Hilfe der Versammlung eine Diktatur anzustreben. Zudem machen sie ihn für die schwere Wirtschaftskrise in dem Opec-Land verantwortlich, die für eine hohe Inflation und Engpässe bei Lebensmitteln und Medikamenten sorgt.

Wegen der Einsetzung der Verfassungsversammlung wächst der internationale Druck: Nachdem zunächst die USA als Reaktion auf die Wahl der Verfassungsversammlung vor einer Woche Sanktionen verhängt hatten, setzte nun der südamerikanische Wirtschaftsbund Mercosur Venezuelas Mitgliedschaft dauerhaft aus. Im Dezember hatten die Staaten des Wirtschaftsblocks die Mitgliedschaft bereits vorläufig ausgesetzt.

Einen Ausschluss sehen die Regeln des Bündnisses nicht vor. Die Außenminister von Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay forderten Maduro in Sao Paulo zudem auf, Häftlinge freizulassen und einen politischen Übergang einzuleiten.

Der argentinische Ressortchef Jorge Faurie sagte: „Es ist schlecht, einen Bruder vor die Tür zu setzen.“ Man sei von dem Schritt aber überzeugt, weil die Entwicklung in Venezuela sehr wehtue. Auch aus dem benachbarten Kolumbien kam massive Kritik. „Die Entlassung von Generalstaatsanwältin Luisa Ortega ist der erste diktatorische Akt einer unrechtmäßigen Verfassungsversammlung“, twitterte Staatschef Juan Manuel Santos. Chiles Präsidentin Michelle Bachelet sprach von einem weiteren Schritt des Zusammenbruchs der Demokratie in Venezuela.