 Staatsumbau in Venezuela: Maduros Kampf gegen seine größte Gegnerin

Luisa Ortega Venezuelas Generalstaatsanwältin (Mitte) wurde abgesetzt. (Foto: Reuters)

CaracasTrotz eines Appells von Papst Franziskus hat Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro am Samstag eine Reform der Verfassung eingeleitet, die das Land in eine Diktatur verwandeln könnte. „Nichts und niemand wird die neue Geschichte verhindern. Wir werden siegen“, sagte der Sozialist zum Start einer Verfassungsgebenden Versammlung in Caracas. Das Militär und die Polizei hatten das Parlamentsgebäude weiträumig abgeriegelt – die Volksvertretung, in der die Opposition eine Mehrheit hat, wird damit de facto entmachtet.

Ganz in rot gekleidet versammelten sich Anhänger der Sozialisten in der Nähe des Parlaments zum Einmarsch der 545 Delegierten. Um die Übernahme des Gebäudes und die Rückkehr in den Sitz der Legislative zu unterstreichen, sollten auch die Porträts des 2013 gestorbenen Präsidenten Hugo Chávez umgehend wieder aufgehängt werden. Nach Erlangen einer Zwei-Drittel-Mehrheit hatte die Opposition diese 2016 abgehängt.

Die Sozialisten hatten diese Schmach nie vergessen und das Parlament sabotiert. „Sie werden nie mehr verschwinden“, sagte die frühere Außenministerin Delcy Rodríguez, Mitglied der Verfassungsversammlung, mit Blick auf die Chávez-Porträts. Von einer „Stunde null“ war die Rede. Rodríguez, die Präsidentin der Versammlung, hat Regierungsgegner mit harschen Worten bedacht. „Gewalttätige Faschisten, die einen Wirtschaftskrieg gegen das Volk führen“ würden vor Gericht gebracht, sagte sie.

Den Worten folgten Taten. Nur einen Tag nach Einsetzung der Verfassungsversammlung wird die regierungskritische Generalstaatsanwältin Luisa Ortega entlassen. Zudem ordneten die 545 Mitglieder des neuen Gremiums in ihrer ersten Arbeitssitzung am Samstag an, die Juristin vor Gericht zu stellen. Der Oberste Gerichtshof teilte der mit, dass Ortega die „Anordnung von gravierendem Fehlverhalten“ vorgeworfen wird. Einzelheiten wurden nicht genannt. Ortegas Büro wurde von bewaffneten Einsatzkräften der Nationalgarde umstellt. Die Juristin sagte, einer der Offiziere habe sie mit seinem Schutzschild geschlagen, als sie in ihr Büro haben gehen wollen. Sie fuhr auf einem Motorrad davon.

Zum Nachfolger bestimmte das Gremium den regierungstreuen Menschenrechtsbeauftragten Tarek Saab, dem Kritiker vorwerfen, Übergriffe der Behörden und Amtsmissbrauch zu ignorieren.

Ortega kommt eigentlich aus dem sozialistischen Lager von Maduro und stand anfangs auf seiner Seite. Sie ist aber in den vergangenen Monaten zu seiner stärksten Rivalin geworden, seitdem es immer wieder zu Massenprotesten gegen die Regierung kommt. Mehr als 120 Menschen wurden dabei getötet.

Ortega, wie auch andere auch andere Oppositionspolitiker werfen Maduro vor, das Land in eine Diktatur umzuwandeln und Regierungsgegner systematisch ausschalten zu wollen. Die Wahl der Verfassungsversammlung vor einer Woche hat sie scharf kritisiert. Sie beschuldigt die Regierung in Caracas, Angaben zur Wahlbeteiligung gefälscht zu haben.

Am Dienstag wurde der venezolanische Oppositionsführer Leopoldo López nachts vom Geheimdienst abgeholt und zurück ins Gefängnis gebracht. López war 2015 in einem umstrittenen Verfahren zu fast 14 Jahren Haft verurteilt worden, die er seit 8. Juli überraschend im Hausarrest verbüßen durfte. Er war wegen angeblicher Anstachelung zur Gewalt bei Protesten verurteilt worden, bei denen 2014 über mehrere Monate hinweg 43 Menschen ums Leben kamen.

Nach der Wahl der umstrittenen Verfassungsgebenden Versammlung in Venezuela wurde er wieder nach Hause entlassen, teilte seine Ehefrau Lilian Tintori am späten Samstagabend über Twitter mit. López ist Chef der Partei Voluntad Popular, einer der stärksten Kräfte im Oppositionsbündnis „Mesa de la Unidad Democrática“ (MUD). Er wird von der US-Regierung politisch unterstützt.