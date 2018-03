Stahlstreit EU-Komission dämpft Erwartungen an Stahltreffen am Samstag

Am Samstag trifft sich die EU-Kommission mit Vertretern der USA, um über die Strafzölle auf Stahl zu reden. Große Hoffnungen haben die Europäer nicht.

Katainen hält die Erwartungen niedrig. Nicht alle alle Probleme mit den USA könnten in dem Gespräch geklärt werden, sagte er. (Foto: AFP) Vize-Kommissionpräsident Jyrki Katainen

Die EU-Kommission äußert sich vorsichtig über die anstehenden Gespräche im Stahlstreit mit den USA. Das Treffen am Samstag mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer werde nicht alle Probleme lösen, sagte Vize-Kommissionpräsident Jyrki Katainen am Freitag. Man wolle so viel Klarheit wie möglich über die Position der USA haben und werde danach wahrscheinlich weiter reden müssen. Vonseiten der EU werde es keine Zugeständnisse in Handelsfragen geben, sagte Katainen. Das Treffen mit Lighthizer in Brüssel ist bereits seit einiger Zeit angesetzt.

Die US-Regierung verhängte am Donnerstagabend Zölle von 25 Prozent auf Stahlimporte und zehn Prozent auf Aluminiumeinfuhren. Die EU-Kommission bereitet Gegenmaßnahmen vor.