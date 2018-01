TokioNordkoreas Chefunterhändler Ri Son Gwon versucht die Korea-Krise mit einem Scherz aufzulockern. „Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass die innerkoreanischen Beziehungen frostiger sind als das Wetter“, sagte er am Dienstag während den ersten Verhandlungen zwischen Nord- und Südkorea seit zwei Jahren. Doch er unterstrich, dass er in den Grenzort Panmunjom gekommen war, um das eisige Klima zu erwärmen.

Zu Beginn der Gespräche forderte er die Teilnehmer auf, dem koreanischen Volk ein „Neujahrsgeschenk“ zu überreichen. „Ich bin mit der Hoffnung hierhergekommen, dass beide Koreas die Gespräche in ernsthafter und gewissenhaft Weise führen werden, um dem koreanischen Volk, das hohe Erwartungen hegt, wertvolle Ergebnisse zu liefern“, sagte Ri. Sein Gegenüber, Südkoreas Vereinigungsminister Cho Myong Gyon übte sich ebenfalls in Optimismus. „Gut begonnen ist halb gewonnen,“ sagte er. „Ich hoffe, dass beide Seiten die Gespräche entschlossen und beharrlich führen werden.“

Auf den ersten Blick geht in den Verhandlungen um Nordkoreas Teilnahme an den Olympischen Winterspielen, die vom 9. bis 25. Februar in Südkorea stattfinden werden. Tatsächlich gab es Zeichen einer Annäherung. Der Norden schlug vor, neben Sportlern, Anfeuerungstruppen und Künstlern, eine hochrangige Delegation zu schicken. Südkorea möchte, dass beide Seiten gemeinsam bei der Eröffnungszeremonie ins Stadion marschieren. Zudem solle Nordkorea Treffen von getrennten Familien und militärischen Gesprächen zustimmen.

Für Korea-Experten ist dies nach einem Jahr geprägt von nordkoreanischen Raketentests sowie Beleidigungen und Kriegsdrohungen zwischen Führer Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump ein erster kleiner Erfolg für die Diplomatie. „Es ist gut, dass beide Seiten nach zwei Jahren miteinander sprechen,“ sagt Lars-André Richter, Bürochef der Friedrich-Naumann-Stiftung in Seoul. Allerdings hat die Sache hat nicht nur für ihn einen Haken. „Aber ich bin noch skeptisch, wie es weitergehen soll“, sagt Richter. Denn allein die Teilnahme Nordkoreas an den Olympischen Spielen ist ein Symbol ohne nachhaltigen Wert. „Die Frage ist, was nach den Spielen und den paralympischen Winterspielen im März passieren wird“, so Richter.

Der erste große Test ist das jährlichen Manöner der USA und Südkorea, glaubt der Korea-Experte Hajime Izumi, Professor an der Internationalen Universität Tokio. Trump erklärte sich bereit, die riesigen Kriegsspiele auf die Zeit nach den Paralympics zu verschieben. „Wie es mit der Entspannung und der Versöhnung der koreanischen Staaten weitergeht, hängt davon ab, wie lange die Manöver letztlich verschoben werden“, warnt Izumi.

Die USA wollen die Manöver so schnell wie möglich durchführen, womöglich schon im April. In dem Fall könnte die Spannung wieder prompt eskalieren, erklärt der Experte. Denn für Nordkorea sind die Manöver ein kriegerischer Akt. Südkorea allerdings hoffe, die Übungen aufs kommende Jahr zu vertagen. Damit würden die Koreas und die Region ein Jahr Zeit gewinnen, Fortschritte bei den Atomverhandlungen zu erzielen. „Aber wir wissen nicht, ob die USA und Südkorea einen Kompromiss erzielen können“, meint Izumi.

Die Bedenken der Experten zeigen, wie hoch der Einsatz im nuklearen Poker um Nordkoreas Atomwaffen- und Raketenprogramm ist. Der frühere US-Vizepräsident Joe Biden warnte erst vorige Woche, dass die USA und Nordkorea so nahe an einem Atomkrieg stünden wie nie zuvor.

Tatsächlich wird derzeit in den USA offen diskutiert, was bisher als unmöglich galt: vorbeugende Angriffe auf Nordkoreas Atomanlagen. Die Sorge vor Millionen von Opfern in Südkorea und Japan war bislanz zu groß. Das Wall Street Journal erklärte seinen Lesern diese Woche sogar, dass Trump dafür sei, Nordkorea mit gezielten Militärschlägen auf Atomanlagen eine „blutige Nase“ zu verpassen. Allerdings würden Verteidigungsminister Jim Mattis und Außenminister Rex Tillerson ihn bisher noch zurückhalten.

Der konservative Sicherheitsexperte Edward Luttwak gab am Montag in einem Meinungsstück für das US-Magazin Foreign Policy einen Einblick in das Denken der Kriegsfraktion im Weißen Haus. Es sei an der Zeit, Nordkorea zu bombardieren, titelte er da. Als erfolgreiche Beispiele der Nasenstüber-Taktik dienten ihm Israels gezielte Angriffe auf den Irak im Jahr 1981 und 2007 in Syrien. „Glücklicherweise ist noch Zeit für Washington, solche Angriffe zu starten, um Nordkoreas Atomwaffenarsenal zu zerstören“, meint der konservative Stratege. Dies sollte ernsthaft erwogen werden.

Ein Grund für seine Forderung ist, dass er nicht an eine große Gegenoffensive Nordkoreas glaubt. Außerdem interessiert ihn nicht, dass die Hauptstadt Seoul im Schussbereich nordkoreanischer Artillerie liegt. „Diese Verwundbarkeit sollte die US-Politik aus einem einfachen Grund nicht lähmen: Sie ist zum allergrößten Teil selbst verschuldet“, verrät er die Sicht vieler Befürworter der militärischen Aktion. Entgegen amerikanischer Ratschläge hätte Seoul weder Ministerien und Firmen aus der Gefahrenzone verlegt, noch genügend Bunker und Antiraketenbatterien angeschafft.