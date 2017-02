„ Schlechte Menschen strömen herein“

Trump hatte am Sonntag mit einer neuen Serie von Tweets auf die jüngsten Entwicklungen reagiert und dabei auch seine Angriffe auf den Bundesrichter in Seattle, James Robart, fortgesetzt. „Ich kann es nicht glauben, dass ein Richter unser Land einer derartigen Gefahr aussetzt“, schrieb Trump unter anderem. „Wenn etwas passiert, macht ihn und das Gerichtssystem dafür verantwortlich. Schlechte Menschen strömen herein. Schlecht!“ Zuvor hatte er Robart als „sogenannten Richter“ bezeichnet und dafür auch von mehreren Republikanern Kritik geerntet.

Nach dem Aussetzen von Donald Trumps Einreiseverbot feierten Reisende aus den betroffenen sieben islamischen Ländern am Sonntag an amerikanischen Flughäfen die Wiedervereinigung mit Freunden und Familie. Fluggesellschaften in aller Welt ließen Menschen wieder wie vor dem Erlass des US-Präsidenten an Bord ihrer Maschinen steigen.

Eine Anwältin der Organisation New York Immigration Coalition, Camille Mackler, berichtete davon, dass Iraker und Iraner mit Visa und Greencards am New Yorker Flughafen JFK keine Probleme bei der Ankunft gehabt hätten. Wie viele andere hatte die 32 Jahre alte iranische Malerin Fariba Tadschrostami Tränen in den Augen, als sie ihre Angehörigen umarmen konnte. Sie hatte vor einer Woche versucht, von der Türkei aus in die USA zu fliegen, wurde dabei aber vor Abflug abgewiesen. Bis zu 60.000 Ausländer hatten unter Trumps Verbot bis zu der Gerichtsentscheidung nicht in die USA einreisen dürfen.

Auch mit neuen Äußerungen über den russischen Präsidenten Wladimir Putin in einem Fox-News-Interview eckte Trump an. Weniger deshalb, weil er darin bekräftigte, dass er den Kremlchef respektiere. In Anspielung auf Vorwürfe, nach denen Putin und enge Gefolgsleute für die Ermordung von Journalisten und Dissidenten verantwortlich seien, warf Interviewer Bill O'Reilly ein, dass Putin doch „ein Mörder ist“. Trump entgegnete darauf relativierend: „Es gibt eine Menge Mörder. Wir haben eine Menge Mörder. Was glauben Sie? Dass unser Land so unschuldig ist?“

Der Fraktionschef der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, erklärte in einem CNN-Interview, man könne das Verhalten Russlands und der USA nicht auf eine Stufe stellen. „Amerika ist anders“, sagte er. „Wir gehen in keiner Weise so vor wie die Russen. Ich denke, es gibt hier einen klaren Unterschied.“ Ähnlich äußerten sich auch die republikanischen Senatoren Marco Rubio und Ben Sasse.

Im innenpolitischen Teil des Fox-News-Interview versprach Trump den Amerikanern Steuerkürzungen bis Ende dieses Jahres. Ein Ersatz für die Gesundheitsreform seines Vorgängers Barack Obama, die Trump rückgängig machen will, lässt offenbar aber länger auf sich warten. Dieser Prozess könne sich ins nächste Jahr hineinziehen, sagte Trump.