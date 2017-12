Konzept unter Bush 2004 gescheitert

Ähnliche Versuche waren schon in der Vergangenheit gescheitert: So genehmigte der Kongress unter der Amtszeit von George W. Bush im Jahr 2004 einen Plan zur Rückführung solcher Auslandsgelder. Viele Unternehmen brachten damals zu einem reduzierten Satz Auslandsvermögen zurück nach Hause – und pumpten es eben größtenteils in Aktienrückkäufe und Dividenden statt in Löhne, Jobs und Kapitaleinkäufe.

Im Moment spricht wenig dafür, dass die große Steuerreform allein den Interessenskonflikt zwischen Washington und den Großkonzernen an der Westküste auflösen wird. Dafür gibt es zu viel weiteres Streitpotenzial. Trump drohte Amazon beispielsweise im Wahlkampf mit einem Kartellrechtsverfahren. Facebook und Twitter stehen wegen möglicher russischer Einflussnahme und Propaganda während des US-Wahlkampfs in der Kritik.

Den vom Präsidenten verhängten Einreisestop für Menschen aus muslimischen Ländern oder die Aussetzung des „Dreamer“-Programms, das knapp 800.000 Kinder illegaler Einwanderer über das sogenannte Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) vor der Abschiebung schützt, verstand die Westküste als Kampfansage an die eigene Weltoffenheit.

Knapp die Hälfte aller amerikanischen Fortune 500-Firmen im Hightech-Bereich wurden von Immigranten oder deren Nachkommen gegründet, wie eine aktuelle Studie des Center for American Entrepreneurship zeigt. Google-Gründer Sergey Brin wurde in Russland geboren, Jan Koum von WhatsApp in der Ukraine. Microsoft-Chef Nadella wanderte in den 80er Jahren in die Staaten ein. Auf Twitter schimpfte er in Bezug auf Trump: „Wir stehen für Diversität und wirtschaftliche Chancen für jedermann.“

„Der Kulturkrieg zwischen Trump und dem Silicon Valley wird sich weiter verschärfen“, sagt Karsten Weide von IDC. Bei Firmen wie Apple oder Google sei „politischer Liberalismus Teil der Marke“, wichtig für die Imagepflege und die Anwerbung neuer Talente. IDC-Analyst Weide prophezeit deshalb: „Trump wird den Druck auf Amazon erhöhen und Facebook, Google und Twitter zu mehr Transparenz bei der politischen Werbung verdonnern.“