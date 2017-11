US-Konzerne haben rund 2,6 Billionen Dollar im Ausland geparkt, um die Unternehmensteuer in den USA zu sparen. Rechtlich ist das möglich, weil im Ausland erwirtschaftete Gewinne nicht versteuert werden müssen, so lange sie nicht in die USA überwiesen werden. Die Republikaner wollen die Firmen mit einem deutlich geringeren Steuersatz von 3,5 bis 8,75 Prozent über acht Jahre dazu bringen, ihr Kapital doch wieder in die Heimat zurückzubringen und dort zu investieren.