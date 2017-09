Trump in Indiana Eine Veranstaltungshalle in Indianapolis hat sich US-Präsident Donald Trump ausgesucht, um etwas über seine lang angekündigten Pläne zur Steuerreform zu sagen. (Foto: Reuters)

WashingtonNach einer Reihe innenpolitischer Niederlagen ist US-Präsident Donald Trump mit einer kämpferischen Ankündigung in die Offensive gegangen: Er stellte den Amerikanern die größten Steuererleichterungen seit drei Jahrzehnten in Aussicht. In einer Rede am Mittwoch in Indianapolis sprach er von einer historischen Steuersenkung für das amerikanische Volk.

Wie aus einem Entwurf seiner Steuerpläne hervorgeht, würden von diesen unter anderem Großkonzerne, Unternehmer und Superreiche profitieren, und vermutlich auch die Mittelschicht. In welchem Maße ist aber noch unklar, weil Trump viele Details schuldig blieb. Einige besonders strittige Details will er dem Kongress überlassen. Zum Beispiel will Trump statt sieben nur noch drei Steuerklassen mit Steuersätzen von zwölf, 25 und 35 Prozent. Der Kongress muss aber entscheiden, ab welchem Einkommen welcher Steuersatz zum Tragen kommt.

"Unser derzeitiges Steuersystem ist eine riesige Hürde, die dem wirtschaftliche Comeback Amerikas im Wege steht", sagte Trump. Der Republikaner versprach niedrigere Einkommenssteuern. Der Spitzensteuersatz soll auf 35 Prozent von bislang 39,6 Prozent fallen.

Auch die Mittelschicht und Bezieher eines geringen Einkommens sollen deutlich entlastet werden. "Wir wollen die Steuern für hart arbeitende Amerikaner senken, die Menschen, die so lange arbeiten und so hart und die vergessen worden sind." Dies gilt allerdings nur für die Bundessteuern, US-Bürger müssen Steuern zusätzlich für ihren jeweiligen Bundessstaat zahlen. Darauf hat Trump keinen Einfluss.

Die Unternehmenssteuer soll auf 20 Prozent von bislang 35 Prozent gesenkt werden. Früher hatte sich Trump für eine Unternehmenssteuer in Höhe von nur 15 Prozent ausgesprochen. Die Erbschaftsteuer, etwa bei der Weitergabe von Familienbetrieben, soll ganz entfallen. Trump will zusätzlich eine Möglichkeit schaffen, außer Landes gebrachtes Geld in die USA zurückzuholen. „Derzeit bestrafen wir Unternehmen, wenn sie in den USA sind. Das wird aufhören“, sagte Trump.

Trump erklärte seinem Publikum, dass er selbst nicht von der geplanten Steuerreform profitieren werde. "Ich werde nicht profitieren, aber ich denke, es wird gewisse Vorteile für reiche Leute geben."

In seiner Rede drohte Trump auch dem demokratischen Senator von Indiana, Joe Donnelly, der 2018 zur Wiederwahl steht. Sollte jener den Plänen nicht zustimmen, "kommen wir nächstes Jahr hierher und machen Stimmung gegen ihn, dass er gar nicht weiß, wie ihm geschieht."