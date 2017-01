Susan Rice nennt Entscheidung „verrückt“

Bob Gates, Verteidigungsminister unter Obama, nannte den Ausschluss des nationalen Geheimdienstdirektors und des Generalstabchefs einen „großen Fehler“. Beide würden wichtige Perspektiven in Diskussionen einbringen. Egal, ob ein Präsident diese Einschätzungen teile, seien sie in jedem Fall nützlich.

Noch heftigere Kritik kam von Susan Rice, Beraterin für nationale Sicherheit unter Barack Obama. Sie nannte die Entscheidung auf Twitter völlig verrückt. „Wer braucht schon militärischen Rat, wenn es um ISIS, Syrien, Afghanistan oder die Demokratische Republik Kongo geht?“, fragte sie ironisch.

„Der letzte Ort an dem du jemanden mit politischen Sorgen haben willst, ist einem Raum, in dem es um die nationale Sicherheit geht“, erklärte Leon E. Panetta, früherer Stabschef und Verteidigungsminister. „Ich habe so etwas noch nie gesehen und es sollte auch nicht geschehen. Es ist nicht so, dass er weitreichende Erfahrung in Außen- und Sicherheitsfragen hat. Hat er nicht.“ Panetta befürchtet, Bannon könne Trump dazu bringen einfach seine Wahlversprechen umzusetzen. „Dafür ist der nationale Sicherheitsrat nicht gemacht.“

Die Regierung hingegen verteidigt ihre Umbaumaßnahmen: „Wir bringen Reformen ein, die den Entscheidungsprozess für den Präsidenten straffen“, sagte Sean Spicer am Sonntag gegenüber dem Fernsehsender ABC. Die Kritik von Rice nannte Spicer unangebracht und falsch.

„Der Präsident bekommt viele Informationen vom Generalstabschef“, so Spicer. Der Generalstabschef werde nicht ausgeschlossen, sondern sei immer willkommen. Der Umbau gelte vielmehr der Modernisierung des Sicherheitsrats. Dieser solle künftig weniger bürokratisch werden und dem Präsidenten so schneller wichtige Informationen bereitstellen können, erklärte der Sprecher. Auch Bannons Aufnahme in das Gremium verteidigte Spicer. Immerhin sei Bannon ein „ehemaliger Navy Seal“ mit einem „gewaltigen Verständnis von der Welt und ihrer geopolitischen Landschaft.“