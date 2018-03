Stormy Daniels Pornodarstellerin verklagt Donald Trump

Stormy Daniels verklagt den US-Präsidenten Trump. Sie will eine Verschwiegenheitserklärung anfechten, die aus ihrer Sicht nichtig ist.

Die Pornodarstellerin heißt bürgerlich Stephanie Clifford. (Foto: Reuters) Stormy Daniels

WashingtonDie Pornodarstellerin Stormy Daniels hat US-Präsident Donald Trump verklagt. Daniels, deren echter Name Stephanie Clifford ist, führt an, eine Vereinbarung zum Stillschweigen über eine angebliche Affäre zwischen ihr und Trump sei nichtig, weil Trump sie nicht selbst unterzeichnet habe. Es stehe ihr daher frei, Details über die Beziehung öffentlich zu machen, heißt es in der Klageschrift, die am Dienstag in Los Angeles eingereicht wurde. Trump hat erklärt, er habe keine Affäre mit Clifford gehabt.

Der Klageschrift zufolge haben Clifford und Trumps Anwalt Michael Cohen im Oktober 2016, kurz vor der Präsidentschaftswahl, eine Vertraulichkeitsvereinbarung über die Affäre unterzeichnet. Trump habe das Schreiben jedoch nicht selbst unterschrieben. Deswegen sei die Erklärung nicht gültig. Das Präsidialamt reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Cliffords Anwalt war nicht erreichbar.

Clifford und Trump hatten der Klageschrift zufolge eine Affäre vom Sommer 2006 bis 2007, kurz nach der Geburt von Trumps jüngstem Sohn Barron. Trumps Anwalt Cohen habe zuletzt am 27. Februar 2018 versucht, Clifford davon abzuhalten, über die Affäre zu reden. Cohen hat eingeräumt, Clifford 2016 130.000 Dollar aus eigener Tasche gezahlt zu haben. Weder die Trump-Organisation noch Trumps Wahlkampfteam seien Teil der Transaktion gewesen. Cohen legte nicht offen, für was das Geld gewesen sei.