 Streit mit Nordkorea: Pence hält friedliche Lösung für möglich

Mike Pence Der US-Vizepräsident sagte: „Die bisherigen Schritte Chinas ermutigen uns.“ (Foto: AP)

SydneyUS-Vizepräsident Mike Pence hat sich zuversichtlich gezeigt, dass im Konflikt mit Nordkorea eine friedliche Lösung erreichbar sei. Wenn die amerikanischen Verbündeten in der Region und China entsprechenden Drück auf die Führung in Pjöngjang ausübten, sei dies möglich, sagte er am Samstag nach einem Treffen mit dem australischen Ministerpräsidenten Malcolm Turnbull in Sydney. „Die bisherigen Schritte Chinas ermutigen uns“, betonte Pence. Ähnlich hatte sich jüngst US-Präsident Donald Trump geäußert. In US-Regierungskreisen war von einer ungewöhnlich hohe Aktivität der chinesischen Luftwaffe die Rede.

Anfang der neuen Woche feiert Nordkorea den 85. Jahrestag der Gründung seiner Volksarmee. In Südkorea und den USA wird befürchtet, das international weitgehend isolierte Land könnte das Jubiläum zum Anlass für einen neuen Atomtest nehmen und damit gegen UN-Auflagen verstoßen. Zuletzt drohte die nordkoreanische Führung den USA mit einem „gewaltigen Präventivschlag“. Trump hat angekündigt, er werde das Land daran hindern, Atomwaffen gegen die Vereinigten Staaten einsetzen zu können.