 Streit mit Nordkorea: USA warnen vor weiteren Raketentests

Korea-Krise Laut der amerikanischen UN-Botschafterin Nikki Haley könnte Nordkorea einen weiteren Raketentest vorbereiten. (Foto: AP)

New YorkDie USA drohen Nordkorea im Falle eines weiteren Raketentests mit Konsequenzen. „Wir hören Berichte, dass Nordkorea sich womöglich auf einen weiteren Raketentest vorbereitet“, sagte UN-Botschafterin Nikki Haley am Dienstag in New York. „Ich hoffe, dass das nicht passiert. Aber wenn doch, dann müssen wir noch schärfere Maßnahmen gegen das nordkoreanische Regime zum Tragen bringen.“ Details zu den potenziellen Tests oder Maßnahmen nannte Haley nicht.

Zuvor hatte Südkorea ein überraschendes Gesprächsangebot des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un angenommen. „Ich betone, die Regierung ist zu Gesprächen mit Nordkorea zu jeder Zeit, an jedem Ort und in jeglicher Form bereit“, erklärte der südkoreanische Vereinigungsminister Cho Myong Gyon.

Die Schutzmacht Südkoreas, die USA, reagierte zurückhaltend. „Der Raketenmann will nun zum ersten Mal mit Südkorea reden“, twitterte US-Präsident Donald Trump in Anspielung auf Kim und international geächtete Raketentests von Nordkorea. „Vielleicht sind das gute Nachrichten, vielleicht nicht - wir werden sehen.“

Haley sagte, Nordkorea könne sprechen mit wem es wolle. Die USA würden Gespräche aber nur ernst nehmen, wenn Nordkorea auch einem Verbot seiner Atomwaffen zustimme.