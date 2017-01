Streit um Bankenbeteiligung : Silvio Berlusconi verklagt die EZB

von: Reuters Datum: 13.01.2017 14:05 Uhr

Die EZB hat die Finanzholding Fininvest angewiesen, ihren Anteil an der italienischen Banca Mediolanum zu kappen. Das will die Berlusconi-Gesellschaft aber nicht hinnehmen. Nun geht der Clinch in die nächste Runde.