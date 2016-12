Darüber, wie genau die richtige Antwort aussieht, gab es Russland allerdings keinen Konsens. Der russische Militärexperte und Generaloberst a.D. Leonid Iwaschow warnte vor einer Auge-Um-Auge-Geste – schließlich sei mit dem baldigen Amtsantritt von Donald Trump eine Wiederherstellung der diplomatischen Beziehungen möglich. Doch die offizielle Seite drohte Washington zunächst mit der Retourkutsche: Kremlsprecher Dmitri Peskow versprach „adäquate Sanktionen“, die „der amerikanischen Seite bedeutende Unannehmlichkeiten bereiten“.

Als erste Maßnahme bat das russische Außenministerium Putin am Freitag um die Ausweisung von 31 Angehörigen der US-Botschaft in Moskau und vier weiteren Mitarbeitern des Generalkonsulats in St. Petersburg. Darüber hinaus kündigte Minister Sergej Lawrow den USA ein Nutzungsverbot für zwei Objekte in Moskau an. Um welche Objekte es sich handelt, ließ Lawrow jedoch offen. Laut CNN meinte er unter anderem eine gemeinsam von den Botschaften der USA, Großbritanniens und Kanadas betriebenen Schule, auf der 1.250 Kinder aus 60 Ländern unterrichtet werden. Allerdings dementierte Sacharowa kurz darauf den Bericht als Lüge. „Das Weiße Haus hat völlig den Verstand verloren und denkt sich schon Sanktionen gegen die eigenen Kinder aus“, lästerte sie.

President Obama expels 35 🇷🇺 diplomats in Cold War deja vu. As everybody, incl 🇺🇸 people, will be glad to see the last of this hapless Adm. pic.twitter.com/mleqA16H8D