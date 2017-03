 Streitthema Klimaschutz: Umweltschützer klagen gegen Trumps Klimapläne

USA US-Bürger, Aktivisten und Umweltschützer sind entsetzt von Trumps Klimaplänen. (Foto: AP)

ChicagoUmweltschutzorganisationen haben Klage gegen die Klimapläne von US-Präsident Donald Trump eingereicht. Die Gruppen Sierra Club, Center for Biological Diversity und der Stamm der Northern Cheyenne beantragten am Mittwoch bei einem Bundesgericht einen Stopp des Dekrets, mit dem Trump Beschränkungen für die Förderung von Kohle auf staatlichem Land aufheben ließ.

Das Innenministerium hatte im vergangenen Jahr – also noch unter Ex-Präsident Barack Obama – ein Moratorium auf die Verpachtung von öffentlichem Land für den Kohleabbau verhängt, um die Auswirkungen auf das Klima zu untersuchen. In einem am Dienstag unterzeichneten Exekutiverlass hob Trump nicht nur dieses Moratorium auf, sondern ordnete auch eine Überprüfung von Obamas gesamten Klimaschutzplan an.

Kritikern zufolge würde die Aufhebung des Moratoriums nur die Erderwärmung verstärken und Kohle zu viel zu niedrigen Preisen auf den Markt bringen. „Es ist wirklich nur ein letzter verzweifelter Wurf für eine sterbende Industrie“, sagte die Anwältin Jenny Harbine, die die Klage bei einem Bezirksgericht in Montana einreichte.

Das Weiße Haus und das US-Justizministerium waren zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Umweltaktivisten bereiten seit Monaten juristische Kämpfe gegen die Trump-Regierung und deren Rolle rückwärts in der Klimapolitik vor. Unter anderem stellten sie mehr Anwälte ein und verstärkten ihre Spendenaufrufe.