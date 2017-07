 Streitthemen: Trump und Merkel telefonieren vor G20-Gipfel

Trump im Oval Office Vor dem G20-Gipfel sprachen Merkel und Trump über die anliegenden Streitthemen. (Foto: dpa)

Washington/BerlinWenige Tage vor dem G20-Gipfel in Hamburg haben US-Präsident Donald Trump und Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montag in einem Telefonat über die Streitfragen Klima, Handel und Migration beraten. Trump habe auch mit dem italienischen Ministerpräsidenten Paolo Gentiloni telefoniert, teilte das US-Präsidialamt in Washington mit.

Die Diskussion zwischen Trump und Merkel sei "ausführlich" gewesen, sagte ein Vertreter des Präsidialamtes. Dabei sei es vor allem um den Klimawandel und Handelsfragen gegangen. Trump hat das internationale Klimaabkommen von Paris, das die CO2-Emissionen reduzieren soll, aufgekündigt. International stieß dies auf harsche Kritik.

Im Telefonat mit Gentiloni war nach US-Angaben vor allem die Flüchtlingskrise Thema. Zahlreiche Menschen versuchen von Libyen aus mit Booten über das Mittelmeer nach Italien und damit in die EU zu gelangen. Trump habe die Anstrengungen Italiens gewürdigt, teilte das Präsidialamt mit.

Deutschland verstärkt seine Bemühungen, bei dem Treffen der Staats- und Regierungschefs der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer am Freitag und Samstag einen offenen Streit mit Trump zu vermeiden. Regierungssprecher Steffen Seibert kündigte an, Merkel werde als Gastgeberin des Gipfels voraussichtlich bereits am Donnerstag mit Trump zusammenkommen. Vor allem beim Klimaschutz und der Haltung zum Protektionismus gibt es erhebliche Differenzen zwischen der deutschen G20-Präsidentschaft und den USA.