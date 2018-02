 Südafrika: Parlament plant Misstrauensvotum gegen Präsident Zuma

Das südafrikanische Parlament will Präsident Jacob Zuma schnellstmöglich des Amtes entheben. Nach Möglichkeit schon morgen. Zuma sieht jedoch keinen Grund für einen Rücktritt.

Das Parlament will den Präsidenten des Amtes entheben. (Foto: AFP) Jacob Zuma

Kapstadt/JohannesburgDie südafrikanische Regierungspartei will den politisch wegen Korruptionsskandalen angeschlagenen Präsidenten Jacob Zuma am Donnerstag ablösen. Ein führendes ANC-Mitglied, Jackson Mthembi, sagte am Mittwoch, sollte Zuma bis Donnerstag nicht der Rücktrittsforderung seiner Partei nachkommen, werde am selben Tag noch ein Misstrauensvotum im Parlament stattfinden.

Zuma war vom Exekutivkomitee des einst von Anti-Apartheid-Ikone Nelson Mendela geführten Afrikanischen Nationalkongresses eine Frist bis diesen Mittwoch gesetzt worden, seinen Posten zugunsten von ANC-Chef und Vizepräsident Cyril Ramaphosa zu räumen. Noch am Donnerstag solle Ramaphosa zum Präsidenten gewählt werden.

ANC-Schatzmeister Paul Mashatile sagte zu dem beschleunigten Verfahren :„Wir können Südafrika nicht länger warten lassen.“ Zuma hat zu der am Dienstag nach einer 13-stündigen Marathonsitzung vom ANC-Exekutivkomitee ausgesprochenen Rücktrittsforderung bis Mittwochnachmittag geschwiegen. Sollte er sich bis zum Abend nicht äußern, stehe das parlamentarische Absetzungsverfahren für Donnerstag auf der Tagesordnung, erklärten ANC-Politiker.

Doch nun äußerte er sich. Demnach sieht Jacob Zuma trotz der Rücktrittsaufforderung seiner Partei keine klaren Gründe für ein vorzeitiges Ende seiner Amtszeit. „Niemand hat mir eine Erklärung gegeben, was ich getan haben soll. Ich finde das unfair, sehr unfair“, sagte Zuma am Mittwoch in einer zuvor nicht angekündigten Live-Übertragung im staatlichen Fernsehen.

Die ANC fordert den Rücktritt Zumas, damit Ramaphosa vor den Wahlen 2019 das Ansehen der Partei wieder reparieren kann, die seit dem Ende der Rassentrennung 1994 in Südafrika regiert.