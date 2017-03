Supreme Court : Trumps Wunschkandidat kritisiert seinen Fürsprecher

Datum: 22.03.2017 04:31 Uhr

Neil Gorsuch ist Donald Trumps Kandidat für die vakante Stelle am Obersten Gerichtshof. Am zweiten Tag seiner Bestätigungsanhörung windet er sich durch Streitthemen – und äußert unerwartete Kritik am US-Präsidenten.