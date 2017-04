 Syrien-Angriffe: Russlands Warnung an Trump

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

BeirutRussland, Syrien und der Iran haben die USA vor neuen Angriffen auf Syrien gewarnt. Der russische Außenminister Sergej Lawrow verurteilte den US-Angriff in der vergangenen Woche und erklärte, jegliche weitere Schritte dieser Art würden „ernste Konsequenzen nicht nur für die regionale, sondern auch die globale Sicherheit“ beinhalten. Lawrow war Gastgeber eines trilateralen Treffens mit seinen iranischen und syrischen Amtskollegen am Freitag in Moskau.

Die USA haben die syrische Regierung für einen mutmaßlichen Chemimewaffenangriff verantwortlich gemacht, bei dem über 80 Menschen ums Leben kamen und als Reaktion darauf einen syrischen Luftwaffenstützpunkt angegriffen.

Nach Angaben Russlands wurden die Opfer durch Giftstoffe getötet, die von einem Rebellen-Chemiestoffarsenal freigegeben wurden. Das Land forderte eine internationale Untersuchung. Der syrische Außenminister Walid al-Muallim lud internationale Inspektoren ein, den Stützpunkt zu besuchen, der nach Angaben Washingtons bei dem mutmaßlichen Chemiewaffenangriff eine Rolle spielte.