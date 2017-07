 Syrien: Armee und Hisbollah starten Bodenoffensive

Arsal im Libanon Eine der zwei Fronten soll in der libanesischen Stadt Arsal sein. (Foto: Reuters)

BeirutDie syrische Armee und Mitglieder der Hisbollah haben in der Region an der Grenze zwischen Libanon und Syrien eine Bodenoffensive gestartet. Der Angriff habe am Freitag an zwei Fronten am Rand der libanesischen Stadt Arsal und bei dem syrischen Ort Fleeta begonnen, berichtete Syrian Central Military Media.

In der Region sind der syrische Arm von Al-Kaida, die Terrormiliz Islamischer Staat und die Volksbrigaden der Levante aktiv. Verhandlungen mit den bewaffneten Gruppen über deren Rückzug aus der Region waren in den vergangenen Tagen gescheitert, daher war die Offensive weithin erwartet worden. Ein vom staatlichen SCMM veröffentlichtes Video zeigt, wie Artillerie der Hisbollah die Stellungen der Gegner beschießt.