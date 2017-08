 Syrien: Dritte Sicherheitszone eingerichtet

Syrien Auch in einer dritten Schutzzone herrscht eine Feuerpause. (Foto: dpa)

MoskauIm syrischen Bürgerkrieg ist eine Feuerpause in einer dritten sogenannten Sicherheitszone in Kraft getreten. Von 12:00 Uhr Ortszeit (11.00 Uhr MESZ) an sollten die Waffen in dem Gebiet nördlich von Homs schweigen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Donnerstag mit. Insgesamt sind vier Sicherheitszonen geplant. Dies war das Ergebnis der von Russland, der Türkei und dem Iran vermittelten Syrien-Gespräche in der kasachischen Hauptstadt Astana. Zuletzt hatte Syriens Schutzmacht Russland mit Vertretern der oppositionsnahen Rebellen über die Umsetzung verhandelt. Russlands Militär unterstützt die syrische Armee seit 2015 mit Luftangriffen.