Syrien Einmarsch syrischer Kräfte in Afrin steht bevor

Die Türkei führt eine harte Militärkampagne gegen die Kurden in Nordsyrien. Nun soll die Assad-Armee den Kurden zu Hilfe kommen.

Die türkische Armee war im Zuge der Operation Ölzweig im Januar im Norden Syriens einmarschiert und will die Kurdenmiliz YPG aus Afrin vertreiben. (Foto: AP) Syrien

DamaskusDer syrischen Regierung nahestehende Kräfte sind nach einem Bericht des Staatsfernsehens kurz vor einem Einmarsch in die kurdische Enklave Afrin im Nordwesten des Landes. Sie würden nach einer Vereinbarung mit der Kurdenmiliz YPG „innerhalb von Stunden“ in Afrin einziehen, meldete das Fernsehen am Montag. Die staatliche Nachrichtenagentur Sana berichtete, sogenannte Volkskräfte sollten lokale Einheiten dabei unterstützen, eine türkische Aggression abzuwehren. Weitere Details wurden nicht genannt.

Die türkische Zeitung „Habertürk“ berichtete, regierungstreue syrische Kräfte würden in den kommenden beiden Tagen an vier Standorten stationiert. Binnen einer Woche sollten sie in 52 Stellungen Position beziehen. Die YPG habe sich im Gegenzug bereiterklärt, ihre schweren Waffen abzugeben.

Der ehemalige Vorsitzende der syrischen Kurdenpartei PYD, Salih Muslim, dementierte am Montag in Berlin hingegen eine bereits erfolgte Einigung. Ihm zufolge hätten die kurdischen Truppen die Regierung in Damaskus bisher lediglich aufgefordert, den Luftraum und die Grenze gegen türkische Angriffe zu verteidigen. „Darüber gibt es zur Zeit Verhandlungen mit der Regierung unter Vermittlung von Russland, aber es wurde noch keine Einigung erzielt“, sagte Muslim. Es sei nicht einfach, eine Vereinbarung mit der Regierung von Präsident Baschar al-Assad zu treffen, „denn für uns macht es keinen Unterschied, ob wir von der Türkei unterdrückt werden oder von diesem Regime der Baath-Partei“, sagte Muslim.

Die syrische Regierung habe immer noch die Vorstellung, dass sie in dem Gebiet die vollständige Kontrolle übernehmen könnte, so wie vor 2011. Die Kurden würden dies jedoch nicht akzeptieren. Sie wollten Demokratie und Föderalismus. Muslim sagte, seine Partei wünsche sich von den USA und den Europäern Unterstützung in diesem Konflikt. Der Westen sei jedoch bisher weitgehend still geblieben, womöglich mit Rücksicht auf anstehende Rüstungsgeschäfte mit dem Nato-Land Türkei.

Ein Abkommen mit der syrischen Regierung brächte der YPG Verstärkung im Kampf gegen den am 20. Januar begonnenen türkischen Feldzug in Afrin. Die Türkei betrachtet die Miliz als Terrorgruppe und will sie aus der Region vertreiben. Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu drohte bereits mit Angriffen auf die syrische Armee, sollte diese der Kurdenmiliz zu Hilfe kommen. „Wenn sie kommen, um die YPG zu verteidigen, dann kann niemand und nichts uns oder die türkischen Soldaten stoppen“, drohte Cavusoglu bei einem Besuch in der jordanischen Hauptstadt Amman.

Das Abkommen könnte jedoch einen Rückzug türkischer Soldaten und das Ende der seit einem Monat andauernden Luft- und Bodenoffensive der Türkei gegen die YPG in Afrin bewirken. Die Türkei betrachtet die YPG als Terrorgruppe.

Der Deal ist ein Beweis für das zunehmend verworrene Schlachtfeld in Nordsyrien – ein Netz von Rivalitäten und Bündnissen zwischen kurdischen Kräften, der syrischen Regierung, Rebellengruppen, der Türkei, den Vereinigten Staaten und Russland.