Syrien Israelischer Kampfjet offenbar abgeschossen

Jerusalem/BeirutDie syrische Armee hat nach Berichten staatlicher Medien am Samstag ein israelisches F-16-Kampfflugzeug abgeschossen, das Ziele innerhalb Syriens angegriffen hatte. Nach Angaben des israelischen Militärs sprechen erste Einschätzungen dafür, dass das im Norden des Landes abgestürzte Flugzeug tatsächlich abgeschossen wurde. Eine Bestätigung dafür gebe es aber noch nicht. Der israelische Angriff galt iranischen Einrichtungen in Syrien, von denen aus Drohnen gesteuert wurden.

Zuvor hatte ein israelischer Kampfhubschrauber nach Militärangaben eine iranische Drohne abgeschossen. Sie soll israelisches Gebiet überflogen haben. Russland äußerte sich „ernsthaft besorgt“ über die Entwicklung und rief alle Seiten zur Zurückhaltung auf. Die Souveränität und die territoriale Integrität aller Länder der Region müsse respektiert werden, forderte das Außenministerium in Moskau.

Iranische Soldaten und die mit dem Iran verbündete Hisbollah-Miliz unterstützen in Syrien Präsident Baschar al-Assad. Iran hat damit seinen Einfluss in der Region ausgebaut und sich zudem militärische Positionen nahe der Grenze zu seinem Erzfeind Israel gesichert. Dort sieht man das iranische Vorgehen als ernsthafte Bedrohung. Die Regierung in Jerusalem hat mehrfach einen Abzug iranischer Soldaten und Milizen aus Syrien gefordert.

Iranische Drohne abgeschossen

Die von Iran unterstützen Milizen in Syrien bestritten, dass eine ihrer Drohnen die Grenze zu Israel überflogen habe. Die israelische Darstellung sei eine Lüge, erklärten sie. Die Drohnen seien am Morgen zu Routineflügen gegen den IS in der syrischen Wüste gestartet. Der Vizekommandeur der iranischen Revolutionsgarden lehnte einer Agenturmeldung zufolge eine Stellungnahme zu dem Bericht ab, dass Israel eine iranische Drohne abgefangen habe. Im staatlichen iranischen Fernsehen hieß es, die israelische Behauptung, eine Drohne abgeschossen zu haben, sei lächerlich. Iran sei in Syrien nur beratend tätig.

Ein israelischer Militärsprecher sagte, Israel suche nicht die Eskalation. Seine Aktionen dienten nur der Verteidigung und seien durch einen Akt der Aggression Irans ausgelöst worden.

Israel hat bereits häufiger Stellungen der syrischen Armee und der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz in Syrien attackiert. Der Zwischenfall am Samstag ist allerdings einer der schwersten dieser Art seit Beginn des syrischen Bürgerkriegs vor acht Jahren. Nach Berichten des syrischen Staatsfernsehens wurde „mehr als ein Flugzeug“ von der Luftabwehr getroffen. Ein israelischer Militärsprecher wies dies zurück. Bis auf eine Maschine seien alle wieder sicher zurückgekehrt, sagte er. Die F-16 stürzte Medienberichten zufolge in Nordisrael ab, die Piloten überlebten. Experten sprachen vom ersten Abschuss einer israelischen F-16.

Bei den folgenden israelischen Angriffen habe die Luftwaffe über mehrere Stunden Ziele im südwestlichen Umland von Damaskus und im Osten der Provinz Homs attackiert, teilte die der Opposition nahestehende Syrische Beobachterstelle für Menschenrechte mit. Das israelische Militär beschoss nach eigenen Angaben zwölf syrische und iranische Stellungen, darunter auch eine Luftabwehrstellung.