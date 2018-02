Syrien-Konflikt Russischer Diplomat wirft der USA Aufbau einer „syrischen Armee“ vor

Der russische Diplomat Kinschtschak behauptet, die USA arbeite am Aufbau einer „syrischen Armee“ mit Kurden – und wolle Syrien spalten.

Der russische Botschafter, Alexander Kinschtschak, ist der Meinung, dass die USA eine „syrische Armee“ aufbaut. (Foto: dpa) Russland zum Syrien-Konflikt

Moskau

Im Syrien-Konflikt hat ein russischer Diplomat den USA den Aufbau einer „neuen syrischen Armee“ vorgeworfen. Dabei setze Washington vor allem auf kurdische Kämpfer mit Verbindungen zur Partei der Demokratischen Union (PYD), sagte der russische Botschafter in Syrien, Alexander Kinschtschak, der Agentur Tass am Samstag. In die neue Kampftruppe würden auch ehemalige IS-Mitglieder und Kämpfer der Al-Nusra-Front einbezogen, sagte er. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Kinschtschak warf den Gegnern des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad vor, die Terrorgruppe Al-Nusra als Druckmittel gegen Damaskus einzusetzen. Die USA wollten Syrien spalten und ihre eigene Militärpräsenz dort erhöhen, sagte er.

Russland ist militärische Schutzmacht der syrischen Regierung. Russische Kampfflugzeuge sind seit 2015 aufseiten der Regierungstruppen im Einsatz. Ende 2017 hatte Moskau angekündigt, seine Kräfte in dem Bürgerkriegsland zur reduzieren.