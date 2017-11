 Syrien-Konflikt: Trump und Putin sehen keine militärische Lösung

Präsidenten unter sich Dem Kreml zufolge verständigten sich Donald Trump (rechts) und Wladimir Putin bei einem kurzen Kontakt am Rande des Gipfeltreffens der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft Apec in vietnamesischen Da Nang auf die vorbereitete Erklärung (Foto: dpa)

Die USA und Russland wollen russischen Angaben zufolge ihre Zusammenarbeit im Kampf gegen die Terrormiliz IS in Syrien bis zu einem Sieg über die Islamisten fortsetzen. Darauf hätten sich US-Präsident Donald Trump und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin verständigt, teilte das Präsidialamt in Moskau am Samstag mit. Beide Staatschefs bekannten sich demnach zudem erneut zur Souveränität, Unabhängigkeit und territorialen Integrität Syriens. Sie seien sich auch einig, dass der seit mehr als sechs Jahren tobende Konflikt in dem Bürgerkriegsland militärisch nicht zu lösen sei und riefen alle Konfliktparteien auf, sich an den Uno-Friedensgesprächen in Genf zu beteiligen.

Laut den russischen Angaben verständigten sich Trump und Putin bei einem kurzen Kontakt am Rande des Gipfeltreffens der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft Apec in vietnamesischen Da Nang auf die vorbereitete Erklärung, die auf der Internetseite des Moskauer Präsidialamtes veröffentlicht wurde.