Evakuierung in Syrien Helfer des Arabischen Roten Halbmondes bringen Kranke aus dem belagerten Gebiet. (Foto: dpa)

DamaskusHelfer haben in einem belagerten Rebellengebiet östlich von Damaskus damit begonnen, schwerkranke Menschen in Sicherheit zu bringen. Personen in „kritischer“ Verfassung würden nun aus dem von Regierungstruppen umstellten Ost-Ghuta gebracht, teilte das Internationale Komitee vom Roten Kreuz am Mittwochmorgen mit.

Nach Angaben der Syrisch-Amerikanischen Medizinischen Gesellschaft (Sams) wurden in der Nacht vier Patienten aus dem umkämpften Gebiet gebracht - 29 weitere Menschen in kritischer Verfassung sollten bald folgen. Insgesamt gebe es in Ost-Ghuta noch mehr als 600 Menschen, deren Zustand ernst sei.

Die überwiegend islamistischen Aufständischen in der Gegend werden seit vier Jahren von Regierungstruppen belagert. Dort sind nach UN-Angaben rund 400 000 Menschen eingeschlossen. Hilfskonvois der Vereinten Nationen kommen nur selten durch. Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Said Raad al-Hussein, hatte der syrischen Führung im Oktober indirekt vorgeworfen, die Menschen möglicherweise absichtlich hungern zu lassen.