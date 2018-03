 Syrien-Krieg: Ost-Ghuta fast vollständig unter Regierungskontrolle

Die syrische Armee hat das Gebiet nahe der Hauptstadt Damaskus nach eigenen Angaben fast vollständig zurückerobert.

Zivilisten warten vor zerstörten Gebäuden, um aus der Region Ost-Ghuta evakuiert zu werden. (Foto: dpa) Ost-Ghuta

AmmanDie syrische Armee hat das Gebiet Ost-Ghuta in der Nähe der Hauptstadt Damaskus nach eigenen Angaben fast vollständig zurückerobert. Militäreinsätze gebe es noch am Stadtrand von Duma, erklärte ein Sprecher des Heeres am Samstag im Fernsehen. Das Gebiet wird von der islamistischen Gruppe Dschaisch al-Islam beherrscht. Der Sprecher erklärte weiter, die wochenlange Offensive habe Damaskus Sicherheit gebracht. Wichtige Verbindungsstraßen wie die Route zur irakischen Grenze seien gesichert worden.

Die syrische Armee hatte im Februar mit russischer Unterstützung ihre Offensive in Ost-Ghuta gestartet. Die komplette Einnahme wäre für Staatschef Baschar al-Assad ein wichtiger Sieg. In Duma halten sich neben den Rebellen noch Zehntausende Zivilisten auf.