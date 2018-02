 Syrien: Kurden verbünden sich mit Assad gegen Türkei

Die Türkei führt eine harte Militärkampagne gegen die Kurden in Nordsyrien. Nun soll die Assad-Armee den Kurden zu Hilfe kommen.

Die türkische Armee war im Zuge der Operation Ölzweig im Januar im Norden Syriens einmarschiert und will die Kurdenmiliz YPG aus Afrin vertreiben. (Foto: AP) Syrien

DamaskusSyriens Kurden bekommen in ihrem Kampf gegen die Türkei indirekt Hilfe von überraschender Seite: Präsident Bashar al-Assad. Pro-syrische Regierungstruppen und kurdische Kräfte haben sich in anderen Gebieten Syriens bekriegt und Damaskus lehnt die Forderungen der Kurden nach Autonomie ab. Doch in der nordsyrischen Region Afrin haben sie einen gemeinsamen Feind und das gemeinsame Interesse, türkische Vorstöße zu blockieren.

Die von der türkischen Armee angegriffenen Kurden in Afrin bündeln deswegen ihre Kräfte mit der Regierung in Damaskus gegen die Türkei. Die syrische Armee werde Grenzposten in der Region Afrin stationieren, sagte der hochrangige Kurdenvertreter Badran Jia Kurd der Nachrichtenagentur Reuters. Die Truppen von Syriens Machthaber Al-Assad könnten innerhalb von zwei Tagen dorthin verlegt werden.

Die Vereinbarung sei zunächst rein militärisch. Die Kurden in Afrin hatten zuvor die Assad-Armee zur Hilfe gegen die Türkei aufgerufen.

Der Deal ist ein Beweis für das zunehmend verworrene Schlachtfeld in Nordsyrien, ein Netz von Rivalitäten und Bündnissen zwischen kurdischen Kräften, der syrischen Regierung, Rebellengruppen, der Türkei, den Vereinigten Staaten und Russland.

Die Türkei greift seit Januar die Region um Afrin an. Ziel der Offensive im Nachbarland ist nach Darstellung der Regierung in Ankara die Vertreibung kurdischer Milizen aus der Nähe der türkisch-syrischen Grenze. Die Türkei versucht die Kurdenmiliz YPG aus Afrin zu vertreiben, weil sie die Gruppe als Erweiterung der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei (PKK) ansieht, die seit drei Jahrzehnten für die kurdische Autonomie in der Türkei kämpft. Die YPG bestreitet jegliche direkte militärische oder politische Verbindung mit der PKK.

Im mittlerweile sieben Jahre andauernden Syrien-Konflikt kämpfen komplexe Bündnisse internationaler und regionaler Akteure gegeneinander. Die Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien verschärft zunehmend die Spannungen zwischen dem Land und seinen Nato-Verbündeten, allen voran den USA.