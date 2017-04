 Syrien: Russland soll vorab von Chemiewaffenangriff gewusst haben

Syrien Nach der Giftgasattacke sammelt ein Mann Proben. (Foto: AFP)

WashingtonDie USA sind nach Angaben aus ranghohen US-Beamtenkreisen zu dem Schluss gekommen, dass Russland vorab von dem mutmaßlichen syrischen Chemiewaffenangriff in der vergangenen Woche wusste. Eine von Russen betriebene Drohne sei über ein Krankenhaus in Syrien geflogen, als Opfer des Angriffs sich um eine Behandlung bemühten, erklärte die Gewährsperson, die anonym bleiben wollte.

Stunden, nachdem die Drohne die Gegend wieder verlassen hatte, soll ein von Russen hergestellter Kampfjet das Krankenhaus bombardiert haben. US-Vertreter glauben, dass es sich dabei um einen Versuch gehandelt habe, die Verwendung von Chemiewaffen zu verschleiern.

Bis Montag hatten US-Beamte erklärt, sie seien sich nicht sicher, ob die Drohne von Russland oder Syrien betrieben worden sei. Die ranghohe Gewährsperson sagte, es sei noch immer nicht klar, wer den Jet geflogen habe, der das Krankenhaus bombardierte. Die Anwesenheit der Drohne könnte kein Zufall gewesen sein, sagte die Person. Russland habe wissen müssen, dass der Chemiewaffenangriff erfolgen würde und dass sich Opfer um eine Behandlung bemühten.

Bei dem mutmaßlichen Giftgasangriff in der von Rebellen gehaltenen Stadt Chan Scheichun waren in der vergangenen Woche mehr als 80 Menschen getötet worden. Der Westen macht die Truppen des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad für die Attacke verantwortlich.

Indes streben die USA weiter die Einrichtung von Sicherheitszonen in Syrien an und schließen dabei auch eine Zusammenarbeit mit Russland nicht aus. Das sagte der Sprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer, am Montag in Washington. Die Menschen in Syrien wollten nicht ihr Land verlassen müssen, sondern verlangten nach Sicherheit. „Den Konflikt zu deeskalieren, den IS in Schach zu halten, das ist die größte humanitäre Entlastung, die wir leisten können“, sagte Spicer.

US-Außenminister Rex Tillerson wird an diesem Mittwoch zu Gesprächen in Moskau erwartet, bei denen es auch um Syrien gehen soll. In der vergangenen Woche hatten die USA einen Stützpunkt der syrischen Luftwaffe mit Marschflugkörpern angegriffen, als Vergeltung für einen mutmaßlichen Giftgaseinsatz der syrischen Streitkräfte. Russland hatte dies scharf verurteilt und für völkerrechtswidrig erklärt.

Spicer wiederholte am Montag die Darstellung Tillersons vom Vortag, dass die Bekämpfung der Terrormiliz IS weiter oberste Priorität für die USA habe. Er schloss aber auch weitere militärische Operationen der USA nicht aus. „Wenn man zusieht, wie Babys und Kinder vergast werden oder unter Fassbomben leiden, dann ist man augenblicklich geneigt, zu handeln“, sagte Spicer.

Er erneuerte die Aufforderung von Präsident Donald Trump an die internationale Gemeinschaft, sich dem Kampf der USA zur Ablösung des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad anzuschließen. Es gehe um die Vernichtung von Chemiewaffen, aber auch um die Herstellung einer politischen Situation, die zu einer neuen Führung in Damaskus führe.