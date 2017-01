 Syrien: Türkei kritisiert US-Unterstützung für Kurden

Fikri Isik Der türkische Verteidigungsminister erhebt Vorwürfe gegen die US-Unterstützung in Syrien. (Foto: AP)

AnkaraDer türkische Verteidigungsminister Fikri Isik hat die USA wegen ihrer Unterstützung der syrischen Kurdenmiliz YPG kritisiert. Die Türkei und die ganze Region müssten dafür einen hohen Preis zahlen, sagte Isik am Freitag im türkischen Rundfunk. Die Türkei betrachtet die YPG als feindliche Gruppierung. Die USA hätten sie mit Waffen versorgt, sagte der Minister. Es würde aber zu weit gehen zu sagen, die USA täten dies mit dem Ziel, den Terrorismus in der Türkei zu fördern.

Die türkische Regierung sieht in der YPG einen Zweig der verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei PKK, die von den USA und der Europäischen Union (EU) als terroristische Organisation eingestuft ist. Die PKK wird für zahlreiche Attentate in der Türkei verantwortlich gemacht, zuletzt für den Autobomben-Anschlag am Donnerstag in Izmir, bei dem zwei Menschen getötet wurden.