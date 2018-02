 Syrien: Türkei schickt Spezialkräfte für Städtekampf nach Afrin

Die Türkei hat Spezialkräfte für einen Städtekampf in die syrische Region Afrin verlegt. Damit will man sich auf Kämpfe in Wohngebieten vorbereiten.

Der türkische Staatspräsident setzt in Syrien auf Städtekampf spezialisierte Truppen ein. (Foto: AP) Recep Tayyip Erdogan

IstanbulZur Vorbereitung des Städtekampfs bei der Militäroffensive gegen die Kurdenmiliz YPG im nordsyrischen Afrin hat die türkische Regierung Spezialkräfte in die Region verlegt. „Im Moment wird der Kampf weit weg von den Städten in Dörfern, Ortschaften und auf dem Land fortgesetzt“, sagte Vize-Ministerpräsident Bekir Bozdag am Montag dem Sender NTV. Je weiter die Armee aber vorrücke, „desto mehr geht der Kampf in Gebiete über, in denen sich Zivilisten befinden“. Die Spezialkräfte brächten Erfahrung im Kampf in Wohngebieten mit.

Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, bei den Spezialkräften handele sich um die Sondereinheiten der Polizei und der Gendarmerie. Sie seien seit Sonntagabend in den bereits eroberten Gebieten im Norden von Afrin stationiert. Die ersten Gefechte in dichter besiedelten Gebieten werden in der Kleinstadt Dschindiris im Südwesten der Stadt Afrin erwartet. Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat angekündigt, die Stadt Afrin zu belagern.

Die Spezialeinheiten der Polizei und der Gendarmerie waren vom Herbst 2015 an auch bei den Operationen gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK in südosttürkischen Städten eingesetzt. Damals war es über Monate hinweg zu schweren Gefechten in Wohngebieten gekommen. Die Türkei sieht in der YPG den syrischen Ableger der PKK. Die türkischen Streitkräfte hatten am 20. Januar eine Offensive gegen die YPG in Afrin begonnen.