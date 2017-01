 Syrien-Verhandlungen: Einigung auf Überwachung des Waffenstillstands

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Konferenz zu Syrien In der maßgeblich von Russland organisierten Konferenz verhandeln Syriens Bürgerkriegsparteien miteinander. (Foto: AFP)

Astana/IstanbulIn der kasachischen Hauptstadt Astana haben sich die Verbündeten der syrischen Bürgerkriegsparteien auf eine Überwachung des Waffenstillstands geeinigt. Dafür solle ein „gemeinsamer Mechanismus“ unter Aufsicht Russlands, der Türkei und Irans entwickelt werden, berichtete die türkische Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag. Zuvor waren die Beratungen über ein Abschluss-Kommunique auf große Schwierigkeiten gestoßen. Verhandlungsteilnehmer aller Parteien berichteten, es sei um jedes Wort gerungen worden.

Die Konferenz in Astana wurde maßgeblich von Russland organisiert und von der Türkei unterstützt, obwohl beide Länder in dem Konflikt grundsätzlich gegnerischen Lagern angehören: Die Moskauer Regierung steht wie auch Iran hinter dem Präsidenten Baschar al-Assad, während die Führung in Ankara ebenso wie einige Golfstaaten und die USA verschiedene Gruppen von Aufständischen unterstützt.

Die syrische Opposition lehnte direkte Gespräche mit der Delegation Assads ab. Zudem sei man nur bereit, über eine Absicherung der geltenden Waffenruhe und humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung in Syrien zu sprechen.