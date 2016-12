Die Dokumentation der Schäden

Die Altstadt von Aleppo. Wo noch vor wenigen Jahren Urlaubsatmosphäre herrschte, ist heute nichts als Zerstörung.

Die Umayyaden-Moschee wurde um das Jahr 715 als zweite Moschee der Stadt errichtet. Am 13. Dezember 2016 wurde sie zerstört.

Auf dem großen Innenhof befinden sich zwei Reinigungsbrunnen. Im Inneren soll sich ein Schrein befinden, der angeblich die Gebeine des islamischen Propheten Zacharias enthält. Außerdem ein Minbar aus dem 15. Jahrhundert.

Die Umayyaden-Moschee hat von Erdbeben bis Feuer schon einiges mitgemacht. 2005 wurde die Umayyaden-Moschee über mehrere Jahre komplett renoviert. Jetzt erscheint diese Arbeit sinnlos.

Der Eingang zum al-Zarab Souk in der Altstadt von Aleppo. Von den Geschäften ist heute nichts mehr übrig.

Ein Schulgebäude in Aleppos Altstadt. 2008 ist es gefüllt mit Schülern. Heute ist es menschenleer.

Aleppo Der Schulhof. Am 17. Dezember 2016 wurde das Gebäude von zerstört.

Aleppo Die Zitadelle von Aleppo steht auf einem Hügel in der Altstadt. Sie gilt als eine der ältesten Festungen der Welt und war ein beliebtes Ziel für Touristen.

Die Projekte zur Dokumentation der Schäden werden von der Gerda Henkel Stiftung gefördert. Sie bauen auf einer Archivdatenbank auf, die schon seit 2013 mit Hilfe des Auswärtigen Amts am Museum für Islamische Kunst und am Deutschen Archäologischen Institut entsteht.

In diesem „Syrian Heritage Archive Project“ sind inzwischen über 150.000 Dokumente, Karten, Fotografien und Zeichnungen zu syrischen Kulturstätten digital erfasst und bald auch online zugänglich. Allein beim Museum sind 30 Syrer an den Projekten zu Syrien und in der Flüchtlingsarbeit beteiligt.

„Erst eine detaillierte und exakte Dokumentation bietet die Grundlage dafür, ein teilzerstörtes Gebäude zu sichern, es vor dem völligen Verfall zu retten und einen historisch korrekten Wiederaufbau ins Auge zu fassen“, erklärt die Bauhistorikerin und Projektmitarbeiterin Karin Pütt.

Für Museumschef Weber (49) ist das Engagement für Syrien auch ein persönliches Anliegen. Der Islamwissenschaftler arbeitete zwischen 1996 und 2007 selbst in Syrien und Libanon und leitete Forschungs- und Restaurierungsprojekte zu Altstädten. Dennoch oder vielleicht gerade deshalb mahnt er auch zu Geduld. „Oberste Priorität muss das Ende des Mordens und Folterns haben“, sagt er. „Danach sollten die Syrer in aller Ruhe selbst über den Wiederaufbau entscheiden. Auch die Dresdner Frauenkirche war 60 Jahre lang eine Ruine.“

Als Negativbeispiel ist Weber die Zerstörung der Wüstenstadt Palmyra in Erinnerung, die die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) 2015 über das Internet weltweit als Rachefanal inszenierte. Kämpferische Kulturschützer forderten damals eine sofortige Rekonstruktion, auf dem Trafalgar Square in London wurde ein 3D-Druck des Hadrian-Bogens aufgestellt. „Wir dürfen uns vom IS nicht in einen Wettbewerb um Zerstörung und Wiederaufbau treiben lassen“, sagt Weber. „Das wäre genau das, was diese Terroristen erreichen wollen.“