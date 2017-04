 Syrischer Luftstützpunkt: Trump-Tweet verteidigt Ausschluss von Startbahn bei Angriff

Al-Schairat Das Satellitenbild zeigt den verwüsteten Luftstützpunkt Al-Schairat in Syrien: In einem Tweet hat US-Präsident Donald Trump die Entscheidung verteidigt, nicht die Startbahn zu attackieren. (Foto: AP)

New YorkDonald Trump verteidigt das Vorgehen der USA bei der Syrien-Attacke per Twitter: „Der Grund, weshalb man grundsätzlich keine Startbahnen angreift, ist, dass sie leicht und billig zu reparieren sind (füllen und abdecken)!“, schreibt der US-Präsident am Samstagnachmittag in einem Tweet aus Florida.

Trump reagiert damit auf die Berichte, dass zwei syrische Kampfjets von dem Luftwaffenstützpunkt abgehoben haben, den die US-Streitkräfte zuvor bombardiert hatten. Die US-Marine hatte insgesamt 59 Tomahawk-Raketen von den Kriegsschiffen USS Porter und USS Ross abgeschossen. Damit reagierten die USA auf den Giftgasangriff auf syrischem Boden, der allgemein dem Assad-Regime zugeschrieben wird und der mehr als 86 Menschen das Leben gekostet hat, darunter auch viele Kinder. Es war der erste Feuerbefehl von Trump als US-Präsident. Der Einsatz von Bodentruppen ist bisher nicht angekündigt worden.

Nach Medienberichten hat der Militärschlag auf den Stützpunkt Al-Schairat in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag 20 syrische Kriegsflugzeuge zerstört. Die Startbahn soll jedoch noch intakt sein. Das gleiche gilt für die Lager-Zone, in denen chemische Waffen vermutet werden.

Wenige Stunden zuvor hatte der US-Präsident per Twitter bereits das US-Militär für seinen Schlag in Syrien gelobt. „Glückwünsche an unsere großartigen Männer und Frauen im Militär dafür, dass sie die Vereinigten Staaten und die Welt so gut in der Syrien-Attacke repräsentieren“, twittere er aus seinem Golf-Resort in Mar-a-Lago in Florida, wo er am Donnerstag und am Freitag den chinesischen Präsidenten Xi Jinping empfangen hatte.