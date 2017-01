Flugverbotszone konnte Streit verschärfen

Stringent ist Trump in seinen Aussagen nicht: Dem Kooperationsangebot nach Moskau folgten noch im Wahlkampf Vorwürfe, Russland halte sich nicht an Vereinbarungen zu Syrien und missachte die USA. Mitte der Woche enervierte er den Kreml mit einem neuen Vorstoß: In Syrien denke er an die Einrichtung von Flugverbotszonen, in denen syrische Flüchtlinge sicher sein würden, sagte er am Mittwoch. Details nannte er nicht. Mit Moskau hatte er den Plan nicht besprochen. Die russische Regierung reagierte entsprechend kühl auf die Idee einer Flugverbotszone: Die Einrichtung von Sicherheitszonen würde den Freiraum der russischen Luftwaffe in Syrien einschränken. Zudem bestünde die Gefahr einer russisch-amerikanischen Konfrontation im syrischen Luftraum. Kremlsprecher Dmitri Peskow warnte, die USA sollten „alle möglichen Folgen bedenken“.

Tatsächlich könnte eine solche Flugverbotszone den schwelenden Konflikt zwischen russischen und amerikanischen Piloten über Syrien dramatisch verschärfen. Moskau wird sich kaum mit Vorgaben aus dem Pentagon diesbezüglich abfinden. Wenn Trump die Zone durchsetzen wollte, müsste er also auch russische Maschinen abschießen. Doch Russland ist in Syrien mit seinen Flugabwehrsystemen S-300 und S-400 mindestens ebenso gut aufgestellt, um amerikanische Jets vom Himmel zu holen. Diese Entwicklung wäre ein Horrorszenario.

Eine weitere Belastung für das russisch-amerikanische Verhältnis könnte die Politik gegenüber dem Iran sein. Während Teheran in der Region ein wichtiger Partner Russlands ist, hatte Trump bisher nur kritisches über den Iran zu sagen. So bezeichnete er den Iran-Deal als eines der „schlechtesten Abkommen, die je abgeschlossen wurde.“ Russland hat den Iran neben der Türkei in den Rang der Garantiemächte für Syrien erhoben, während die USA bei der Syrien-Konferenz in Astana nur die Zuschauerrolle bekamen. Es ist unwahrscheinlich, dass Trump einen dauerhaften Einfluss des Iran auf Syrien dulden will und wird.

Zumindest kurzfristig besteht allerdings tatsächlich eine Chance auf Einigung. Der kleinste gemeinsame Nenner ist die Bekämpfung des IS. Trump hat dies im Wahlkampf versprochen und ist pragmatisch genug, andere Ziele angesichts der PR-Wirkung, die ein Erfolg haben würde, hintan zu stellen. Zumal er nicht an Obamas Kritik an Assad gebunden ist.

Anzeichen für die Fokussierung auf den IS gibt es bereits. Bereits kurz nach dem Telefonat wurden Trumps Vorgaben an den Vereinigten Generalstab publik, den IS zu zerschlagen. Gerade einmal 30 Tage räumt der US-Präsident dem Pentagon dafür ein. Der Zeitraum soll die Entschlossenheit Trumps demonstrieren. Ob das in dem Zeitraum ohne hohe Verluste klappt, ist fraglich. Aber die Kampagne gegen den IS gibt der neuen Administration zumindest etwas Zeit, einen umfassenderen Syrien-Plan auszuarbeiten. Die nächste Friedenskonferenz ist ohnehin von Anfang auf Ende Februar verschoben worden und wird wieder in Genf statt in Astana stattfinden.